Manekenka i reality zvijezda progovorila o svojoj seksualnoj orijentaciji, evo što je rekla o slavnim sestrama i Donaldu Trumpu

Već neko vrijeme kruže glasine kako je 22-godišnja Kendall Jenner, tražena manekenka i reality zvijezda klana Kardashian/Jenner, a ona je to opovrgnula i prvi put progovorila o seksualnoj orijentaciji u razgovoru za modnu bibliju, američki Vogue.



Kendall će ponovno krasiti naslovnicu Voguea, njegovo travanjsko izdanje, a o pričama kako je lezbijka kazala je da su one vjerojatno rezultat činjenice da nije poput svojih sestara koje se stalno u javnosti pojavljuju s dečkima.



- Mene se zapravo ne može vidjeti s dečkima, uvijek se dodatno potrudim da ne izazivamo pozornost – kazala je Kendall dodajući kako nema što skrivati kad je seksualna orijentacija u pitanju niti bi skrivala takvo nešto.



Atraktivna manekenka kaže kako "nema nijednu biseksualnu ili homoseksualnu kost u svom tijelu", niti je imala takvih iskustava dosad. U razgovoru je, premda ne decidirano, potvrdila kako je u vezi s NBA košarkašem Blakeom Griffinom iz Detroit Pistonsa, a na pitanje razmišlja li o djeci nakon što je prije nekoliko tjedana njena mlađa sestra Kylie rodila kćerku, kazala je kako želi imati djecu, ali u dobi od 28 ili 29 godina.



Rekla je kako joj transcendentalna meditacija pomaže da zadrži mironoću, a jedan od uzroka zabrinutosti je i američki predsjednik Donald Trump.



- Sve to je jako nemotivirajuće, događaju se stvari koje su užasne, zbog kojih ne želite sudjelovati ni u čemu. Ima dana u posljednje vrijeme kad samo želim biti u svom krevetu i ne činiti ništa. Bojite se izaći vani, to je totalna noćna mora. Voljela bih da imam moć da sve to sredim – ispričala je Kendall.



Uskoro vjerojatno može očekivati predsjednikov odgovor na Twitteru.