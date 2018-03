Željko Bebek: Ovu pjesmu nisam pjevao od 1983. godine, a Splićankama i Splićanima ću je otpjevati s posebnom gošćom

Znamo sve, koncert Željka Bebeka u zagrebačkoj Ciboni u sklopu njegove svehrvatske turneje 'Ono nešto naše' bio je spektakularan. Sigurni smo kako će jednako dobro biti i u Osijeku, u gradu od posebnog mu sentimenta jer je tu 1974. imao prvi koncert nakon odlaska iz Sarajeva.



A, također, uvjereni smo i kako će se u Splitu 24. ožujka, u dvorani ŠC Gripe, dogoditi nešto što će se pamtiti. Možda čak i obilježiti turneju koja završava iduće godine. Zašto? Zato što Split voli Bebeka i skladbe iz njegove 44-godišnje karijere. I one antologijske i ove nove koje kao da su pretplaćene na vrhove top-ljestvica i nagrade.

A i što ćemo kriti, Željko je Splićo. Domaći je zbog supruge Ružice, ali i svoje ljetne kuće putujuće, broda koji drži u Špinutu.

- U zagrebačkoj Ciboni, u gradu kojem živim, dogodio se veliki komad opipljive sreće. Valovi energije. A u Splitu očekujem ili isto, ili bolje. Ako je u Ciboni publika pjevala onako kako se pjeva pod Marjanom, onda mogu misliti što će se na splitskom koncertu dogoditi. U Splitu se uvijek događa poseban naboj, i nije to samo zbog koncerta. Pa ja sam tu stalno, već 25 godina na svom kapetanskom mjestu, od početka šestog mjeseca, do kraja rujna – kaže Željko.



Ljeti on i supruga Ružica, Hercegovka koja je u Split došla na studij, Zagreb mijenjaju morskom brazdom. Bebek je još uvijek za kormilom, no očekuje kako bi ga naredne godine lako mogao zamijeniti sin Zvonimir. Pa s osam mjeseci je na tom brodu i prohodao.

Poslije mu se pridružila i sestra Katarina, koja je još od baby faze dobrano s roditeljima prošpartala Dalmacijom. Danas je Zvonimir već veliki momak koji je s ocem već ušao u glazbeni posao. Nastupao je i u zagrebačkoj Ciboni, a društvo na sceni pravili su mu i Marko i Matej, sinovi Željkova bliskog poslovnog partnera, producenta turneje Branimira Mihaljevića.



- To je naša formacija koju zovemo očevi i sinovi. S njom dolazimo i u Split, gdje će nam se pridružiti i Franka Batelić, prekrasna žena i odlična pjevačica. S njom ću otpjevati duet "Jabuke i vino", koji nisam uživo pjevao od 1983. godine, kada je skladba snimljena.



Splitski koncert me čeka dan nakon Porina, na kojemu imam čak četiri nominacije. I zato mislim kako će biti vrlo zanimljivo – veli Bebek.



Željko Bebek je glazbena legenda, njegova je karijera impresivna, hit skladbi ima jako puno. Brojne od njih na sebi imaju egidu pjesama što ostaju, koje pjevaju i starije i mlađe generacije. Kao jednu od njih ističe duet s Oliverom "Ako voliš ženu", kojim je odlučio, priznao nam je, okončati takvu vrstu suradnje. Je, živa istina je, iako pred ovako energičnim čovjekom ima još podosta glazbenog puta, on je duetima odlučio reći zbogom. Zbog čega?



- Zbog toga što sam u životu imao toliko puno duet suradnji. A onda se dogodila ona s Oliverom. S pjesmom koja se samo dogodi, samo dođe i ostane. Prvo je stigao fenomenalan tekst, pa je Branimir napisao glazbu u 20 minuta. Pa je Oliver snimio svoje, ja svoje, uopće se nismo vidjeli. To je pjesma nad pjesmama i teško da ću kada više moći imati sreću zbog takve suradnje i takve skladbe. Mislim da takvog izazova više neće biti. A kako sam s tom pjesmom toliko zadovoljan, pa duete zato više ne želim snimati – priznaje.



Bebek je rocker u žilama i duši, svoju kovrčavu kosu vezuje u repić, mladalački se nosi, pun je energije. S druge strane ima mekoću, koju pokazuje kroz iskaze ljubavi prema djeci, unučadi, i Njoj, supruzi Ružici. Kaže kako nije tipičan djed koji gura kolica, priča unučadi tipične bajke i basne za laku noć. Ali da priča životnih ima, ima, a s njima i pouka iz prve ruke.

Jedna od njih je vezana uz rockerski život i ono takav lifestyle neminovno prati, drogu, koju je uvijek, ističe, izbjegavao.

- Droga je smrt, uvijek sam te stvari izbjegavao. Društva, zabave, malo alkohola, malo viskija, curice, cigareta koju sam izbacio prije 15 godina, sve to da. To sam prošao. Ali droga nikada i nikako. Nije lako biti čovjek s estrade. Ta medalja ima i drugo lice, stotine tisuća kilometara, tisuće stranih ponekad i neugodnih soba i kreveta, puno dobrih i loših susreta.... I iza svega toga jedna Ona, moja Ružica, ona koja je tu, koja čuva leđa, brine, drži, voli, razumije, sve. Nema uspješnog muškarca bez žene koja stoji pokraj njega. Ja imam Ružicu – kaže Bebek.



Koncert na Gripama je skoro rasprodan, preostalo je još samo nešto mjesta u fan pit zoni - zato požurite!



'Splićanke su posebne'

- A što reći o Splićankama, o njima se piše, pjeva, one se opisuju. Ali one imaju i tu posebnu unutrašnju ljepotu. Dalmacija se u njih utkala, ona im isto daje tu posebnost – kaže Željko Bebek.