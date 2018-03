Antonija Blaće za 'Reflektor' otkriva: Ljuta sam na Big Brothera jer je preblag prema kandidatima... Ma, izbacila bih ja i više od jednog tjedno, ali nemam ovlasti!

Deveta sezona Big Brothera u punom je jeku, stanari su u kući već mjesec i pol dana, a gledatelji su mogli primijetiti da se ovo izdanje popularnog showa poprilično razlikuje od prethodnih. Iznenadne nominacije, prelazak iz glavne u tajnu kuću te relativno česti dolasci novih stanara iznenadili su i publiku i ukućane, a mi smo o svemu popričali s kim drugim nego s Antonijom Blaće, koja je već godinama zaštitno lice RTL-ova showa, ali i natjecateljica prve sezone BB-a koja se prikazivala sada već davne 2004. godine.



Ove godine publika je mogla svjedočiti raznim iznenađenjima, ali i brojnim promjenama u sastavu kuće. Recite nam, čime je vas Big Brother najviše iznenadio?



– Najviše me iznenadio naš Big butler. Ha ha, šalim se, ma ja sam ipak dugo u ovom projektu, teško me BB može iznenaditi, ali me, recimo, iznenadio lažnim i javnim nominacijama. Još sam malo ljuta na njega jer mi se čini preblag prema kandidatima.



Kako izgledaju vaše pripreme za nedjeljnu emisiju uživo?



– Ma, to više ne mogu nazvati pripremom, to su više ugodna konstruktivna druženja u kojima svatko zna svoj posao. Okružena sam profesionalcima i zbilja sve predivno teče. Moje osobne pripreme se sastoje od treninga, odlazaka u prirodu, da mi glava bude "čista".



Nema plan B



Kako se nosite s trenutkom kada morate nekoga izbaciti iz kuće? Čiji vam je odlazak ove sezone posebno teško pao?



– Ma, izbacila bih ja i više od jednog, ali nemam ovlasti. To jako ovisi o samom stanaru, ako se ponaša bahato i kao da ga nije briga, onda mi nije teško, teško mi je za one za koje smatram da su dobri kandidati i koji pokazuju da im je stalo. Juraj mi se jako svidio, Zebo je bio presladak u studiju. Dobri su, dobri, ima ih. Ne smijem baš sve otkriti.



Već ste godinama dio ovog projekta, je li ikada pobijedio upravo vaš favorit?



– Uvijek na početku sezone dobro procijenim tko je pobjednik, ali moji favoriti nisu nužno i pobjednici. Možda moralni, ha ha... Jako mi bude žao kad ispadne kandidat za kojeg smatram da ima što za reći i koji je interesantan, ali jednostavno nije stigao to pokazati, ostali su dominirali, bili glasniji ili gledatelji nisu imali dovoljno vremena da bi to prepoznali.



I sami ste televizijsku karijeru započeli nakon sudjelovanja u Big Brotheru. Da ovaj show nije napravio zaokret u vašem životu, što mislite kojom biste se profesijom danas bavili?



– Evo, vjerujte mi, nemam pojma. Jer nemam neku paralelnu strast, nešto drugo što me toliko zanima ili ispunjava. Stvarno ne znam. Nemam plan B.



Koliko se, po vašem mišljenju, Big Brother mijenjao tijekom godina? Volite li i sami u slobodno vrijeme gledati emisije ovog tipa, kakav televizijski sadržaj općenito pratite?



– Za BB me ne možete ništa pitati, a da budem objektivna, to je moj projekt, tu sam se televizijski "rodila" i uvijek ću ga voljeti. A da budem potpuno iskrena, voditeljski je dosta zahtjevan, radila sam puno studijskih emisija pa imam neko pravo to reći. Podložan je promjenama, pun je improvizacije i ovu godinu prvi put nemam suvoditelja. Tako da BB jednostavno volim. A inače sam ljubitelj televizije, ja vam gledam sve. Obožavam makeover emisije, velike studijske showove, serije... Ma, sve, sve gledam i trenutačno jedva čekam povratak "Shopping kraljice".

Grubnić joj je stilist



Veliku pažnju gledatelja privlače vaše odjevne kombinacije u emisijama uživo koje se kasnije često komentiraju online. Smeta li vam to i kako biste inače opisali svoj stil? Koliko se razlikuje od onoga koji vidimo na malim ekranima?



– Privatno sam casual, a na sceni volim malo ekstravagantniji izgled. Imam presavršenu ekipu – Marko Grubnić, Lucija Juros i Mijo Majhen; ove godine se baš sve dobro posložilo. Uživamo i u stvaranju stajlinga i u emisijama. A komentari mi nikad nisu smetali.



Čitate li na društvenim mrežama i forumima komentare o samom showu? Gledate li ponekad na njih kao na konstruktivnu kritiku ili ih pak u potpunosti izbjegavate?



– Kako ne, od moje prve sezone to radim! Osjetite dobro što je dobronamjerna kritika, a što obično blaćenje i ispucavanje frustracija. Forumaši su mi nekoć, dok Facebooka nije bilo, a ponekad i sada, spašavali vrijeme inspiracijom za pitanja kandidatima i usmjeravanjem.



U posljednje vrijeme radite punom parom. Nedugo prije početka Big Brothera završili ste s drugom sezonom showa "Život na vagi", na kojem ste radili kao kreativna producentica. Što vam je bio najveći izazov u ovom angažmanu?



Ništa bez timskog rada



– Za mene je sve na tom projektu bilo izazov. Od radne sredine, organizacije, strukture, sve. To mi općenito nije jača strana, struktura nije u mom rječniku uopće. Puno propitivanja, grešaka, ispravljanja, puno sam naučila, a najviše od svega da se bez timskog rada možeš slikat. Ekipa je zbilja grizla za ovaj projekt i to se vidjelo i na ekranu. Previše je ljubavi tamo bilo da ne bude tako.



Imate li u planu još neke projekte? Gdje se vidite u budućnosti – ispred ili iza kamere?



– Osim struktura, ni planiranje nije moja riječ. Stihijsko napredovanje je moj životni stil, ha ha. Ono, pustim se pa što bude. Vidim se u velikim studijskim zabavnim formatima, možda i u nekom visoko formatiranom talk showu. Mislim da je vrijeme pukog razgovaranja na TV-u prošlo. Od tajnih želja - voljela bih zamijeniti Zorana Šprajca kad je na godišnjem, iako se generalno ne vidim niti sam se ikad vidjela u informativnom programu i novinarstvu.