'Ma zaboli me ku*ac, j*be mi se, mogu mi svaki dan dat tri jedinice!': Pelješanin Ante skroz pukao, a samo dan prije se hvalio kako ima 'tu dozu kulture'

Antu Tolja s Pelješca, natjecatelja u showu "Tri, dva, jedan kuhaj!", čiju smo nepatvorenu iskrenost dosad već "digli u nebesa", član žirija Mate Janković dovest će do čistog ludila.

Ante će izgubit busolu i kontrolu nad svime izrečenim, pa će u kameru ispaljivat rafalno: "Ma, zaboli me ku*ac! Je*e mi se, mogu mi dat tri jedinice svaki dan!", nakon što on i njegova Martina večeras poberu "aseve" zbog neobrađenog mesa.

A kako su gledatelji dosad navikli vidjeti da Martina zbog nečega šizi, a stameni se Orebićanin uglavnom nije dao isprovocirati, večerašnja će reakcija biti pravi šok za svih.

A da situacija bude luđa, još jučer je Ante, zgrožen kako je natjecatelj Domagoj jurio izabrati omotnicu za zadatkom te zamalo srušio gospođu Baricu, rezignirano pred kamerom držao monolog o "bečkoj školi".



"Ima nas 10, 20 kandidata i onda dok svak uvati nešto, kad svi sve razgrabu, ka i ta pisma danas, nama šta ostane! Ali ona nije taj tip, nisam ni ja, mi imamo tu dozu kulture! Nećemo sad gurat starije ljude, bacat se..." - zgrožen je bio Pelješanin nad neukusnim ponašanjem u studiju.







I njegova izjava da je ikebana "neka bosanska poštapalica", te kako "na Pelješcu to nitko ne govori" bila je teški hit jučerašnjeg dana. Gledatelji u komentarima na društvenim mrežama ne mogu doći sebi.