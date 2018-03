Luka Šulić otkrio što čeka splitsku publiku: Postat ćemo životinje!

Između prošlotjednog sarajevskog koncerta u Zetri i gostovanja u Spaladium Areni, u petak su, u sklopu svjetske turneje "Score", Luka Šulić i Stjepan Hauser, poznati 2Cellos dvojac, skoknuli u Zagreb, gdje u svojem drugom domu, glazbenom studiju Morris producenta Mira Vidovića, snimaju novi studijski album.

Onaj objavljen lani, "Score", još nisu uživo ni predstavili u svakom kutku svijeta, a već pripremaju nova glazbena iznenađenja svojim poklonicima. Još su, kaže nam Luka Šulić, daleko od konačne odluke o imenu albuma, premda imaju nekoliko ideja, jedino što pouzdano znaju jest da se vraćaju starom zvuku koji ih je proslavio.

– Rock'n'roll 2Cellos, povratak korijenima, jer je dosta više laganica s obzirom na zadnji album s filmskom glazbom. Malo ćemo probuditi obožavatelje i same sebe – kroz smijeh će Luka, mirnija polovica 2Cellos dua, koji je s nestašnijim Stjepanom prošloga vikenda oduševio Sarajlije, ali i Halida Bešlića, čiji je hit "Prvi poljubac" tom prigodom u Zetri zaživio i u pratnji čela.

– Bilo je odlično... Sjajna priprema za Split i Zagreb, koji nas sada čekaju. Halid je bio iznenađenje čak i za nas, na dan koncerta organizator nas je pitao bismo li htjeli da nam se pridruži na pozornici. Rekli smo: "Zašto ne?!" Na probi smo samo jednom probali "Prvi poljubac", a kad je Halid došao navečer na koncert, svi u publici su poludjeli. I za Split spremamo neko iznenađenje, neće biti gosti, ali...



Možda Jelena Rozga?

– A to ne znam... Mislim da ne. To nisu moja posla. (smijeh)



U Splitu ste do sada svirali samo jednom priredivši sjajan koncert na ispunjenoj Rivi. Pamtite li ga i vi kao takvog?

– Taj je koncert bio uistinu poseban, možda i jedan od naših najvećih nastupa u tom trenutku pred toliko ljudi. A gdje ćeš ljepšeg ambijenta od splitske Rive?! Ali od tada smo narasli i stasali u pravi svjetski bend, snimili nekoliko albuma, nekoliko puta obišli zemaljsku kuglu. Jedva čekamo Splićanima pokazati sve što smo naučili, u Spaladiumu im želimo priuštiti nešto što će pamtiti cijeli život. A nakon Splita i Zagreba, gdje sviramo sljedećeg tjedna, u travnju krećemo na turneju po Kanadi, pa imamo koncerte u Poljskoj, Njemačkoj, Ukrajini, Rusiji... Na kraju godine čekaju nas Australija i Novi Zeland.



Trpi li zbog vašeg žestokog koncertnog tempa obiteljski život?

– Sad smo svi tu, obitelj je sa mnom u Zagrebu dok snimamo. Nije lako uskladiti sve to, ali hvala Bogu, imam super suprugu, Tamara je isto tako samostalna. Moja i njezina obitelj pomažu oko djeteta, a najteže je meni kad dugo ne vidim sina. Val sad ima četiri i pol mjeseca, lijepo napreduje, ima već osam kilograma, bit će visok, pravi veliki dečko. Hvala Bogu, i zdrav je, to je najvažnije. Ništa drugo mi nije bitno.



Dobri duh 2Cellosa Elton John najavio je odlazak u mirovinu i oproštajnu turneju. Znate li što točno planira?

– Elton sprema posljednju turneju, koja će trajati nekoliko godina po cijelom svijetu. Navodno je u pitanju njegova zadnja turneja, mada mi je, a poznajem ga kao velikog radoholičara, teško zamisliti da bi ikada išao u mirovinu osim ako bi morao zbog starosti ili zdravstvenih problema. Elton toliko radi na pozornici, daje 120 posto od sebe. To je ono što smo najviše naučili od njega gledajući ga koliko se daje na svakom koncertu, a svaki put, gdje god da nastupa, svira dva i pol do tri sata. Dobro smo to utvrdili jer smo s njim nekoliko puta obišli cijeli svijet. Osim toga, on vodi vrlo skup život i mora to održavati. Naravno da je do sada puno zaradio, ali njegov život iziskuje puno konstantnih financijskih priljeva.

Ima i dvoje male djece, treba i njima nešto ostaviti.

– Ima i muža. Omužio se... I on košta. (smijeh)



Hoćete li 2Celllos s Eltonom na njegovu koncertnu oproštajku po svijetu?

– Mi sad imamo toliko svojih obveza, tako da mislim da nećemo. Radili smo to prije par godina, bili smo na turneji s njim i na vlastitoj. Bilo je to naše najnapornije razdoblje u životu jer smo imali 200 letova godišnje. Više to ne bih mogao zbog obitelji. Odradili smo to, bilo je potrebno i zbog toga smo i postali to što jesmo, ali... Mi sad sami sviramo u istim arenama u kojima smo prije nekoliko godina nastupali s njim. Jako smo ponosni na tu činjenicu, to je enorman uspjeh za dva momka s ovih prostora.



Što mogu očekivati Splićani u Spaladiumu?

– Prvi dio koncerta posvetit ćemo svim damama, svirat ćemo stvari sa zadnjeg albuma filmske glazbe. U prvom dijelu pratit će nas i Zagrebački solisti, a u drugom dijelu bit će rock'n'roll. Baš je taj kontrast ono nešto posebno u našem showu, jer možemo pokazati svoju umjetničku, nježnu i romantičnu stranu i tu rock životinju koju nosimo u sebi. Show raste i razvija se od početka do kraja.



Tko osmišljava show? Diktiraju li vam menadžeri program koncerta?

– Sve sami slažemo, menadžment nema ništa s tim. To je ono što je najbolje u cijeloj našoj priči, zahvaljujući vlastitoj viziji stvorili smo same sebe. Sve je plod naših ideja, to je s jedne strane blagoslov jer držimo konce naših sudbina u vlastitim rukama, nismo ovisni o menadžerima i diskografskim kućama, a s druge strane je teret jer sve moramo sami. Obojica smo pomalo control freakovi, sve pada na naša leđa, pa je malo i napornije, ali to ima i svoje prednosti. Rigorozan odgoj koji smo prošli kroz klasičnu glazbu od djetinjstva – odricanje, vježbanje, natjecanja, putovanja, seminari... ostavio je dubok trag. Nama je to uvijek bio prioritet, zato jesmo tu gdje jesmo. Ljudi vide naš uspjeh kao nešto što se dogodilo preko noći, ali prethodilo mu je 20 godina mukotrpnog rada i odricanja. Jednostavno, ako želite uspjeti u nečemu, morate biti zaluđeni time. Život je kao nekakav "puzzle", sve se slaže. Ako se uspjeh nekome dogodi slučajno, taj obično traje godinu dvije i nestane. A naš je posao počeo tek kad smo se probili na YouTubeu. Tek tada su nam počele sijevati nove ideje, potpisali smo ugovor sa Sonyjem, krenuli dalje i razvijali se. Nismo ostali samo YouTube senzacija, a svaki dan se pojavi jedna. Snimamo peti studijski album, svirajući smo nekoliko puta obišli svijet i za nas tek počinje pravi posao.