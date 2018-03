'Kako je mogla to napravit?!': Ante s Pelješca na sto muka jer je ostao bez partnerice, a gledatelji znaju da mu 'pada tijelo bez nje'

Kad je Ante Tolj, 28-godišnji Orebićanin i natjecatelj u showu "Tri, dva, jedan kuhaj!", već u prvoj emisiji, nakon cijelog niza nebuloznih nesnalaženja za kuhinjskim pultom svojoj, po svemu dominantnijoj djevojci Martini, skrušeno priznao: "Drću mi ruke, palo mi je tijelo! To je sve što ti mogu reć ljudski i pošteno!", bilo je jasno da će se gledatelji s njim u nastavku showa pošteno nasmijati. I nije ih iznevjerio.

Pratitelje RTL-ove emisije do suza je nasmijavao što smantanošću za kuhinjskim pultom, što "slijepim" uvažavanjem i obožavanjem svoje djevojke, što bolnom iskrenošću i uzbuđenošću s kojom bi doživio svaku pohvalu od žirija.

Ante bi večeras u komentarima mogao nadmašiti sebe jer će za kuhinjskim pultom ostati - bez Martine.

Kako se saznaje iz produkcije showa, Martina, kao ni Zadranka Ivana, neće čuti Dorisino odbrojavanje i ostat će zarobljene u trgovini.



Kako će Ante jadan počet?!



"Isteklo mi vrijeme. Nisam znala šta ću… Jednostavno sam ostala šokirana kada sam shvatila što mi se dogodilo. Isuse, zatvorili su mi vrata, a ja još uvijek u dućanu. Kako će Ante, jadan, počet kuhat? Kao ćemo sad, što ćemo? Ma, show program!“ - govorila je pred kamerama očajna Dubrovkinja.

Ante je tek doživio poseban šiz.



"Kako je uopće mogla ostati zatvorena u dućanu? Očekivao sam da će na vrijeme izaći van jer je, očito, imala dovoljno vremena…“ - jadao se Ante, koji je dobio šansu svima pokazati kako i on zna kuhati, te da nije baš sve uvijek u Martininim rukama.



Što reći osim - bit će to teški show...