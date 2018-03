'Da sam barem rođen na Braču!': Balašević oduševio Splićane, i ne samo pjesmama; pogledajte atmosferu u prepunoj Spaladium areni

Malo tko može publiku ubaciti u trans onako kako to umije Đorđe Balašević, pa i nakon oko četiri sata svirke izvrsno popunjena Spaladium arena je tražila koju pjesmu više ili barem stih.



Od prve do zadnje note, nešto više od deset tisuća zaljubljenika u jedinstvene Balaševićeve stihove zaneseno je hodalo po oblacima satkanima od neprolaznih, uglavnom, ljubavnih nota, a i povod nije mala stvar, novosadski kantautor aktualnom turnejom "Baronov bal" proslavio je 40 godina rada.



Toliko je naime prošlo od njegovog prvog hita, poznatog tanga "U razdjeljak te ljubim". Splitskoj pak publici večeras je i otkrio kako zapravo nikad nije pretjerano volio tu stvar. Baronov bal, prva pjesma koncerta izvedena je perfektno, a Đole i dalmatinska publika kliknuli su već na prvim taktovima, pa je odmah bilo jasno kako je riječ o koncertu za pamćenje.



- Dobra večer Dalmacijo! Dobra večer Splite! Djeco, rekli su mi u Splitu mora biti dinamike, nema ni malo da se stane... Ma ja bi vas čekao do sudnjeg dana, kada ste vi tu, sve je na svome mjestu - osvrnuo se na kašnjenje koncerta zbog velikih gužvi, a odmah je pozdravio i svoje najvjernije splitske fanove, grupu Optimisti.



- Eto, da jednom ja putujem duže na Balaševićev koncert, nego vi - našalio se kantautor, posebno pozdravljajući i neke nove klince, mladu publiku koja je znatno mlađa od većine njegovih pjesama. Baš na "Neke nove klince", pozornicu su iz publike obasuli plišani bijeli zečevi, što je vjernim fanovima itekako poznat običaj na Đolinim koncertima.



Otpjevao je i pjesmu "Portret života mog" za 59. rođendan svojem dobrom prijatelju, don Juri Strujiću, splitskome svećeniku.



Red novih, red starih pjesama, i večer u Spaladium areni, očekivano savršena, sve je na zaista zavidnom nivou, a jasno je kako su Dalmatinci itekako željni Balaševićevih ležernih šala, priča, dosjetki, vrhunskih stihova i pjesama.



Svakoj pjesmi prethodi sjećanje ili anegdota koje je publika nagrađivala pljeskom gotovo više nego pjesme, pa je u najavi kultne pjesme "Život je more" poželio da je rođen na Braču, gdje je u Sutivanu, davne 1978. prvi put predstavio taj klasik.



Otkrio je i kako bi volio napisati pjesmu o Makarskoj, Splitu, ali i Omišu.



- Dođi u Omiš, da mi srce slomiš, kako se toga nitko nije sjetio? Eto me iduće godine s tom pjesmom - obećao je Balašević.