Obrisane sporne snimke u kojima Joksimovićeva supruga drži lekciju Rozgi: Misli na to koje si godište... Nađeš nekoga i kažeš 's njim ću imati dijete'!

Jutarnji program na srpskoj nacionalnoj televiziji danas je glavna tema na društvenim mrežama, a sve zbog 'sukoba' dvije žene.



Jovana Joksimović ne samo da je bila nevjerojatno bezobrazna, već je učinila i neoprostiv poslovni potez. Čini nam se, naime, da nakon emisije u kojoj je gostovala Jelena Rozga nikome neće pasti na pamet sjesti na kauč pored supruge popularnoga pjevača Željka.



No, krenimo ispočetka. Jovana, naime, u susjednoj nam državi vodi jutarnju emisiju na Prvome programu, u kojoj uz svojega suvoditelja Srđana Predojevića, često zna ugostiti zvijezde iz regije.



Za Dan žena u emisiju im je stigla Rozga, a Jovana se ponašala svakako, samo ne u skladu sa spomenutim danom. Odakle joj ideja da Splićanki očita bukvicu zato što nije udana i nema djece, ne znamo, ali njeno ponašanje bilo je krajnje neumjesno.



Kada je Predojević rekao kako je njegova draga suvoditeljica čisti dokaz kako se 'sve može postići', to je očito ovoj dalo vjetar u leđa, pa je 'nagazila' Rozgu, ni krivu ni dužnu.



"Moraš naći nekoga... Mislim, nije ni to zabavljanje tako jednostavno. Ako ti se ne dogodi ljubav do nekih godina, onda moraš biti malo pragmatična. Naći nekoga... Kažeš: 'Ok, ja sam to i to godište... Ajde da nađem nekoga da imam s njim dijete'", objasnila je 'ufino' Rozgi, prenosi srpski alo.



Pognute glave i vidljivo posramljena, Splićanka je ipak bila spremna sve okrenuti na šalu. "Teške su mi ovo teme. Rano mi je, znaš...", pokušala se i nasmijati Jelena, ali Jovana je već 'zagrizla'.



"Znaš koliko je prošlo... Sigurno jedno dvije, tri godine otkad si bila kod nas u programu i rekla da bi voljela da imaš jednu malu curicu...", 'dokrajčila' ju je.



Njen su bezobrazluk, naravno, zapazili i gledatelji. Nije bilo neugodno samo Predojeviću i Rozgi; društvene mreže užgale su se od komentara na račun poznate voditeljice.



Jučer je kod Srđana i Jovane (Joksimović) gostovala Jelena Rozga.

Jovana je Rozgi rekla (8:15): imaš 40 g., MORAŠ naći nekoga i postati majkom.

Također joj je napomenula da treba prestati pjevati o samostalnosti (10:50).

Inače, jučer je isto bio 8. mart.https://t.co/mp7321YgvL — Mate (@Mali__Princ) March 9, 2018



"Lijepo ju je savjetovala da se ne uda iz ljubavi, nego pragmatično. Vjerojatno iz vlastitog iskustva", napisao je netko sarkastično.



"Jovana Joksimović uspjela je posavjetovati Rozgu i održati joj lekciju, a onda se i podrugljivo nasmijati, na što joj je Rozga rekla 'Ja ti iden'", dodao je netko.



Iako su se komentari, po svemu sudeći, tek zahuktali, sve su sporne snimke obrisane. Očito je netko iz Jovanine matične kuće zaključio kako se sramiti u cijeloj priči treba jedino samodopadna voditeljica.