Opet na sudu: Milan tuži Severinu zbog izjave kako je zbog njega izgubila bebu, u pravnoj bitki protiv pjevačice nakupio je preko 40 tužbi i prijava

Severina Kojić i Milan Popović ponovno su se susreli u sudnici – ovaj put na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, na kojemu će se odlučivati je li pjevačica oklevetala bivšeg partnera i oca svojega sina Aleksandra tijekom gostovanja u RTL Direktu Zorana Šprajca 19. lipnja prošle godine, kad je u ekskluzivnom intervjuu popularnom voditelju, između ostaloga, otkrila kako je zbog stresa uzrokovanog bitkom za sina izgubila bebu.



Bivši partner zamjerio joj je što ga se dotakla na gostovanju kod Šprajca, nakon što je nekoliko godina šutjela ne htijući u javnosti govoriti o svojoj pravnoj bitci za dijete.



"Kad sam odlučila zauvijek otići iz te veze, poslije su mi objasnili da je to psihičko maltretiranje, a ja nisam bila osoba sklona takvom trpljenju, priprijetio mi je da će mi zagorčati život, da će uzeti glasnogovornika, da će u medijima pričati o meni. Ja sam mislila da je samo ljut, ali točka na 'i' bila je kada je rekao da će mi oduzeti dijete i, da smo u Americi, da bi me zgazio. Mislila sam da je samo ljut i da će ga ta ljutnja proći", kazala je tada Severina autoru i voditelju RTL Direkta, što je Milana Popovića nagnalo na iniciranje još jednoga u nizu postupaka koje vodi ili je vodio protiv majke svojega starijeg sina, članova njezine obitelji i suradnika. Ima ih preko četrdeset, što tužbi, što raznih prijava, potvrdio nam je Tomislav Petrović, menadžer pjevačice, objašnjavajući kako je jučerašnji susret dvoje bivših partnera na sudu zapravo bio pokušaj mirenja od strane sutkinje i prilika da Severina u društvu svojeg odvjetnika sudu predoči dokaze koji će potvrditi kako se ne radi o kleveti. Sutkinja je, doznajemo, predložila da Severina i Milan postignu dogovor, no Popović inzistira na daljnjem suđenju.



– Severinin je odvjetnik zatražio da se suđenje zatvori za javnost, a Milan želi da bude javno – rekao nam je Petrović, napominjući kako je prije mjesec dana u drugom postupku za klevetu, koji Popović vodi protiv njega, bez obzira na isti Milanov zahtjev, sudac donio odluku da se javnost isključi.



Što je Milana Popovića posebno razljutilo u slučaju Severinina gostovanja kod Šprajca? Njezine riječi "priprijetio je da će mi zagorčati život, uzeti glasnogovornika i u medijima pričati o meni", kao i "točka na 'i' je bila kada je rekao da će mi oduzeti dijete i, da smo u Americi, da bi me zgazio" bili su okidač za Popovićevo podizanje još jedne tužbe protiv Severine.



Otkada se viđaju u sudnicama, većina od četrdesetak Milanovih tužbi i prijava bila je upućena na Severininu adresu. Bilo je tu svega – Popović je pisao prijave i protiv Severinina supruga Igora Kojića zbog postavljanja fotografija njihova sina Aleksandra na Instagram, i to i u Zagrebu i u Beogradu gdje je, prema vlastitom priznanju, prijavio i njegova oca, pjevača Dragana Kojića Kebu, jer je malog Aleksandra s majčina rođendana odvezao kasno u noć, pri čemu je dječak sjedio na mjestu suvozača i nije bio vezan. Prijavljivao je i Severininu sestru Marijanu, koja živi u Beogradu, i njezinu kćer Miju, u glavnom gradu Srbije svojedobno je tužio i svoju nekadašnju odvjetnicu Sanju Turlakov jer je Severini, tvrdio je, odavala informacije o njemu.



Hrvatskoj odvjetničkoj komori prijavio je pak Severinina zagrebačkog odvjetnika Darija Budimira. Milan Popović navodno je i u Hrvatskoj i u Srbiji tužio i neke medije, ali je tužbe povukao ili su odbačene kao neosnovane.