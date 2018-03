Je li ovo najžešća poruka danas? Na Laninu objavu reagirala je i Seve: 'Niti jedna veza, lobiranje, ispiranje mozga niti pare ne mogu kupiti naše mjesto!'

(SWIPE) Uvijek sam se ponosila činjenicom da većinu moje publike čine djevojke, mlade žene i žene. Više od 10 godina na sceni, dalo mi je privilegiju da odrastamo zajedno i toliko vas je još uvijek TU uz mene. Hvala svim ženama koje me prate i koje nisu odustale od mene, imam vam još toliko toga pokazati i reći :) Sretan nam naš dan!!! Koliko god smo s vremenom sve neovisnije, pomičemo brda i doline, samoinicijativne smo, hrabrije, poduzetnije, toliko nam je s druge strane i teže jer naša mala leđa moraju toliko toga nositi i zato se trebamo podupirati. Vjerujte, za svaku od nas postoji mjesto koje nam je namijenjeno. Želim i ženama iz svog posla reći da im se divim na ustrajnosti i svim uspjesima, prošlo je po 10 i 20 godina truda i ne odustajanja. Podnošenja svih priča, zatvaranja vrata... Bože moj i ponekih vlastitih grešaka. Ali tko je bez grijeha, nek baci kamen prvi. Niti jedna veza, lobiranje, kampanja, medijsko silovanje, ispiranje mozga niti pare ne mogu kupiti naše mjesto u srcima ljudi. Pogotovo ne na tako duge staze, ali dovoljna je samo jedna stvar da te poljulja i da odustaneš, a ipak smo sve tu - jer se borimo za ono što volimo raditi. Zbog onog što dobivamo od vas, tu energiju i motivaciju. Zato girl power na najjače i IDEMOOOO! (Stiže još jedan post i slike, nije stalo sve u ovaj). TAG ZENE KOJIMA SE VI DIVITE

