'Ovo je kao seks!': Špiček pokazao posebno oduševljenje prsima, a netko je sve frustracije iskalio na - majci

Od Zadranki Lorete i Ivane te Ružice i Barice iz Svetog Ivana Zeline zasigurno nećete čuti da im je teško kuhati po receptima članova žirija jer su za njiih dobile najbolje ocjene ove sezone!



Posebno oduševljen bio je kuhar Tomislav Špiček.



- Dakle, nemam niti jednu primjedbu. Ovo je bio praznik za oči i nepce. Ma, ja bih rekao – kao seks! Nema se tu što dodati, mora biti desetka- s oduševljenjem je iznio svoje mišljenje i razloge zbog kojih je Zadrankama dodijelio prvu ovosezonsku desetku za prekrasno aranžiran tanjur s fantastično ispečenim pačjim prsima.



Mateja Domitrović Sabo i Ivan Pažanin odmah su se složili sa Špičekovim komentarom. I dok Mateja svojom devetkom želi potaknuti djevojke da se još više trude, Pažanin nije htio propustiti priliku i nagraditi Loretu i Ivanu jer su ga svojim jelom ostavile bez teksta.



- Prekrasno prezentirano na pijatu. Razmišljale su o svakom segmentu, ma o svemu. Stvarno za svaku pohvalu, prezadovoljan sam-uduševljen je bio Pažanin, koji je dodijelio još jednu desetku, ovaj put Ružici i Barici za poznati malteški recept. Prema njegovom mišljenju, koje je suprotno Špičekovom, sestrične su kunića na kus-kusu s maslinama i mediteranskim začinskim biljem dovele do savršenstva.



I dok su dame slavile, Vjekoslav je proživljavao najtežu večer u dosadašnjem natjecanju. Tijekom kuhanja se, zbog iznimno „kratkog fitilja“ i nervoze, nekoliko puta bespotrebno iskalio na majku Davorku. Iskusna Splićanka i najstarija sudionica showa zna kako se kuha brudet, bez poklopca i dodavanja vode, no Vjekoslav ju nije želio slušati.



- Nisam sluša mater. Znamo gdje su greške i gdje smo falili. Neću se više materi miješat' u kuhanje, u ono šta zna… Ah, dobili smo tri trice. Loše - kazao je razočarani Vjeko, koji jedva čeka zaboraviti ovaj fijasko.



Na kraju još jedne kulinarske borbe tim „Zlatno prase“ bio je uspješniji od „Kaciole“, 192 naspram 128. Unatoč pobjedi i porazu, sutra oba tima očekuju prve ovosezonske eliminacije, a jedan par natjecatelja odlazi kući. Tko će to biti, doznat ćemo u novom nastavku showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“, sutra u 20 sati na RTL-u!