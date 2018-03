'Predobro za Eurosong'? Konačno izašla Frankina pjesma, komentari zbunjenih obožavatelja preplavili društvene mreže: Brutalno, stvarno neobično...

Kao da uzbuđenje već nije bilo na vrhuncu, Franka Batelić večerašnjim je objavama na Instagramu svoje pratitelje uspjela dovesti do 'preznojavanja', kako je jedan iskreno komentirao. Odbrojavalo se do objave pjesme za Eurosong, a pjevačica je zamračenim isječcima samo dodatno intrigirala.



Čekalo se tako napeto do 19:00h, kada je konačno puštena u javnost pjesma koju šaljemo u Europu i svijet. 'Crazy' u Frankinoj izvedbi, međutim, ostavila je fanove u blagome čudu.



Najprije, pjesma ne zvuči ni približno kao prethodni uratci koji su nas predstavljali na Eurosongu. Nema himničnosti, ne pjeva o izvorima, vukovima, krilima i svitanju. Radi se o jednoj 'običnoj' ljubavnoj pjesmi koja je, upravo zato - neobična.



Tim su je, naime, riječima opisali komentatori na youtube-u i ostalim kanalima. Oni manje oduševljeni uputili su ovakve komentare:



"Ovo kratko što sam čuo, rekao bih, moderno zvuči, svjetski, odličan vokal, ali ono, pjesma bi mogla biti i bolja...", komentirao je jedan Frankin pratitelj.



"Pjesma je ok", bezizražajno je dodao drugi.



"Jako zadovoljna. Sasvim drugačija pjesma od naših ostalih predstavnika", neki su bili i impresionirani.



"Napokon kompletna pisma...", s olakšanjem su neki dočekali.



Jesu li u pravu jedni ili drugi, i hoće li Franka uistinu završiti u finalu, kako se predviđa, saznat ćemo od 8. do 12. svibnja u Lisabonu. Našoj predstavnici želimo svu sreću, a tko zna, možda 'drugačije' osvoji i Europu.