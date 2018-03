"Gotovo je! Dozvizdilo mi je sve! Iden u pivače. Kad imam emisiju i knjigu "s greškom", mogu i pisme bit s greškom. Cilj je ionako dobro se zabavit i guštat u životu, bar malo!" – govori nam Damir Duplančić Dupli, poznati splitski radijski voditelj, koji je snimio pjesmu "Fališ mi, jubavi" izazvavši brojne pozitivne komentare otkako je pjesma zarazila eter Radio Dalmacije, potom i YouTube, a mnoge je slušatelje i pošteno rasplakala.

– Nakon božićnog R&B "Bakalar Twista", u studiju Mikija Noplinga rodila se i moja druga pisma. Ovaj put riječ je o malo pomaknutoj, ali i lipoj dalmatinskoj šansoni, koja se brižno radila skoro godinu i pomalo, onako laganini, kako bi ko od cile glazbene ekipe uvatija vrimena.







"Pisma je realna, životna i drago mi je da se ljudima sviđa. Ima i taj jednostavni prizvuk starih melodija. E sad, oću li postat pivač, ko zna?! Kako pišem puno pisama, odlučija sam uglazbit neke i poklonit ih čitateljima uz moju knjigu "Katastrofa" koju spreman. Bit će to koloplet pisama od R&B-a, dalmatinske šansone, jazza, funkyja, reggaea... A sve se radi iz čistog zadovoljstva, iz gušta, volonterski, zajedno s Mikijem Noplingom" – otkriva nam svoje namjere Dupli, koji redovito recitira svoje stihove o tome kako se nekad živjelo u Splitu u sklopu "Izgubljene generacije", čuvene emisije koja se već 18 godina uspješno emitira u splitskom radijskom eteru, a bavi se prošlošću koristeći se starim člancima iz arhive Slobodne Dalmacije od 1950-ih do 1990-ih godina.

Stihove pjesme "Fališ mi" napisao je Dupli, a uglazbio Miki Nopling. Tu je i čitav orkestar Izgubljene generacije: Alen Đurasinović (bubanj), Siniša Marić (bas i kontrabas), Marsell Benzon (akustična gitara i buzuki), Petra Hrnjak Skroza (violina), Antea Žure i Petar Dragojević (prateći vokali).

"Što sam stariji, to sam slobodniji. Reka sam sam sebi: I ti možeš postati zvijezda, makar i s pismom s greškom u moru savršenih. Šalim se, važno je guštat u životu, podijelit dobru vibru s dragim ljudima i veselit se. To nam jedino ostaje!" – zaključuje Damir Duplančić.





FALIŠ MI

Otkrija san nakon svega

da mi fali puno tega,

ali niko, niko kao ti…

Sve mi smeta, na sve grintan,

pa se cilo vrime pitan

bi li tako bilo da si ovod ti…

Doma sitno kužinajen,

izvuć' sebe ja provajen,

ne ide mi, fališ opet ti…

Široka mi posteja,

tebi san se zakleja,

cili život, to si bila ti…

Ref.

Fališ mi, jubavi,

da te jubin, grlin, mazin, pipkan,

da te infišano pinku štipkan,

zajubjen u tebe skroz…

Fališ mi, jubavi,

svakog dana molim ovog gori

da mi tebe malo spusti doli,

baren na minut il dva,

da čujen ti glas…

Čak i šetan puno ritko,

sve mi baš je plitko,

ni more mi više nije kao ti…

U daljini nešto svira,

mužika me iritira,

znan da ne bi da si ovod ti…

Mi bi skupa zabalali,

dugo pričat još ostali,

ne more, fališ opet ti…

Prazna mi je posteja,

pa san vrime prokleja,

cili život, to si bila ti.

Ref.

Fališ mi, jubavi,

da te jubin, grlin, mazin, pipkan,

da te infišano pinku štipkan,

zajubjen u tebe skroz….

Fališ mi, jubavi,

svakog dana molim ovog gori

da mi tebe malo spusti doli,

baren na minut il dva,

da čujen ti glas…

… jubavi,

… čuješ li,

… pivan ti,

… jubavi,

… fališ mi…