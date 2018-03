Kao što se i očekivalo za prvi koncert turneje ‘Ono nešto naše 2018.’ Željka Bebeka, 08. ožujka u KD ‘Dražen Petrović’, već sada se traži karta više. Ulaznice za parter su rasprodane, a ostalo je još svega pedesetak ulaznica za fan pit. Ništa manji interes nije ni za ostale koncerte. Turneja nakon Zagreba seli u Osijek, 16.03. u Gradski vrti, a tjedan dana poslije, 24.03. na splitske Gripe.

Ovih dana Željko je najavio i svoju posebnu gošću na koncertu, mladu talentiranu Franku Batelić, koja će mu se pridružiti u izvedbi velikog hita ‘Jabuke i vino’. Zanimljivo je što je ovu pjesmu legendarni pjevač prvi i posljednji put otpjevao 1983. u studiju. Nikada ju nije izvodio uživo tako da će u četvrtak u Ciboni zagrebačka publika doživjeti njeno premijerno live izvođenje.

Snimivši 24 studijska albuma, od toga 13 samostalnih, uz Gorana Bregovića, Željko se može pohvaliti sa suradnjom s eminentnim autorima među kojima izdvajamo onu s Đorđom Novkovićem, Zrinkom Tutićem, Nenom Ninčevićem i Miroslavom Rusom. Uz ‘Jabuke i vino’, za samu turneju selektiran je poseban koncertni repertoar na kojem će se uz pjesme s aktualnog albuma naći i pjesme starijeg datuma predstavljajući na taj način Željkov respektabilni glazbeni opus.

Ako iz svoje dugogodišnje karijere treba odabrati 5 najdražih pjesama Željko sam priznaje da su to uglavnom balade, pjesme kojima se najviše posvetio pri studijskom snimanju i koje s najvećom ozbiljnošću izvodi uživo. Među njima našle su se dvije iz perioda Bijelog dugmeta ‘Sve je to od lošeg vina’ iz 1977, koju potpisuju Goran Bregović i Arsen Dedić, te pjesma ‘Selma’ sarajevskog autora Vlade Dijaka. Slijedi ‘Oprosti mi što te volim’ autorskog tandema Miroslava Rusa i Zrinka Tutića, te antologijska ‘Žuta ruža’ Đorđa Novkovića. Među top pet našla se i najnovija ‘Ako voliš ovu ženu’, duet s Oliverom Dragojevićem. Prema Željkovim riječima radi se o vrlo zahtjevnoj pjesmi, duboke poruke, koju zbog teksta Nene Ninčevića i glazbe Branimira Mihaljevića smatra jednom od najljepših u svojoj karijeri. Ova pjesma, kao i aktualni album ‘Ono nešto naše’ po drugi put u karijeri donijela mu je nekoliko nominacija za diskografsku nagradu Porin među kojima i one za Pjesmu godine i Najbolju vokalnu suradnju.