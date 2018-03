Iznervirala žene: 'Toliko se trudi dokazati da je okorjela feministkinja, a ne zna ispravno napisati ni ime pokreta kojem pripada!'

Glumica Emma Watson svojom je tetovažom iznenadila, ali i iznervirala brojne obožavatelje.



Na dodjeli Oscara pojavila se s natpisom "Times Up" na ruci, a iako je riječ o privremenom ukrasu na tijelu, naišla je na ismijavanje javnosti zbog pravopisne pogreške. Naime, Emma je zaboravila staviti apostrof između slova "e" i "s", a fotografija je obišla gotovo sve svjetske medije.



Zanimljivo da je upravo 27-godišnja Watson jedna od najljućih zagovornica inicijative "Time's Up" protiv seksualnog zlostavljanja.



"Sviđa mi se kako se Emma toliko trudi da se pokaže kako je velika feministkinja da na kraju zaboravi staviti apostrof na Time's Up tetovažu", "čovjek bi mislio da ako imaš diplomu sa Sveučilišta Brown, onda znaš i pravopis", samo je dio brojnih komentara na račun mlade Britanke.