Splićanka Maja Bajamić vraća se na male ekrane, a poslala je i poruku svim djevojkama koje tek započinju karijeru

Započelo je snimanje nove, pete sezone showa Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato", a među natjecateljima se našla i talentirana 26-godišnja Splićanka Maja Bajamić. Pjevačici ovo nije prvi put da se okušala u televizijskim formatima. Imali smo je priliku gledati u ulozi članice žirija u glazbenoj emisiji "Zvijezde", a i sama je 2011. godine sudjelovala u sličnom showu – "Hrvatska traži zvijezdu". Majine zavidne glasovne sposobnosti svakako bi joj mogle pomoći u najnovijem angažmanu, ali mi smo provjerili i što joj predstavlja najveći izazov te čiji su joj komentari najvažniji.



Ponovno ćemo vas moći gledati na malim ekranima i to u showu "Tvoje lice zvuči poznato". Jeste li pratili prethodne sezone, tko su vam bili favoriti?



– Moram priznati da nisam baš redovito pratila svaku epizodu, ali Facebook bi mi uvijek izbacio neki dobar video iz spomenutog showa. Zapamtila sam neke izvedbe genijalnih Luke Bulića, Saše Lozara i Marija Petrekovića. Sjećam se i dueta Ivana Šarića i Dušana Bućana u izvedbi pjesme Dražena Zečića i Anđele "Ima li nade za nas". Dakle, hit. Umiranje od smijeha.



Kompletno unutra



Možete li podijeliti s nama nekoliko detalja sa seta? Kakva je ekipa i kako izgleda priprema za jednu točku?



– Ekipa je jako dobra – puno različitih karaktera, fizionomija i glumačko-vokalno-scenskih sposobnosti. Ovaj show je doista projekt u kojem moraš biti "all in all the time", inače si vrlo brzo "all out". Najbolja komparacija kojom ga mogu opisati su sportske pripreme. Na dan snimanja ujutro ustajemo rano, ubrzo nakon toga počinje vokalno zagrijavanje nakon čega krećemo u šminku i kostim. Sama izrada pojedine maske zna trajati i do deset sati. Kratko vrijeme za ručak i već nastupamo. Dane kada ne snimamo provodimo na svakodnevnim vokalnim, tonskim, scenskim i po potrebi koreografskim probama na kojima radimo pri "ulasku u lik". Kada svaki od učitelja, trenera, vizažista, stilista da svoje upute, onda kreće najveći dio posla koji ja najradije odradim u kući, pred ogledalom, imajući na umu sve što su rekli proteklih nekoliko dana. Za potrebe ovog projekta potpuno sam promijenila i uravnotežila bioritam, otkazala kasnovečernje nastupe, obogatila prehranu kvalitetnim namirnicama. Želim odraditi sve bez padanja imuniteta i svih njegovih posljedica. Yes, I can!

Što mislite, tko vam je najveća konkurencija?



– Na svoje kolege ne gledam kao na konkurente, već smatram da su vrhunski profesionalci u svojim pozivima. Radujem se novim znanjima, svemu što će oni donijeti u ovaj show i svemu što nas čeka zajedno. Vjerujem da jedni drugima možemo dati puno. Za mene je kompeticija u ovom slučaju na drugom mjestu, na prvom je mogućnost humanitarnog djelovanja putem talenata čije očitovanje osjećam svojim pozivom. Ima li išta ljepše od toga? Natjecat ću se tako, kao i uvijek, najviše sama sa sobom, za druge.



U koga biste se sve voljeli transformirati?



– Prije početka snimanja, dogovorila sam se sa samom – bez preferencija. Bit ću otvorena za sve, svaku osobu koja me dopadne i djelo koje trebam iznijeti. Nemam želje, vjerujem da postoji razlog za sve. Dat ću sve od sebe da iz emisije u emisiju dam svoj maksimum.



Što vam predstavlja najveći izazov i kakve reakcije očekujete od svojih najbližih?



– Najveći izazov u showu predstavlja mi ostati stabilna i zdrava psihofizički od početka do kraja showa – održati balans i ravnotežu u kaosu i moru ljudi koji nas okružuju i koji rade s nama, neprestano namještajući rekvizite na nama i oko nas, dodirujući nas, prskaju različitim sredstvima, bojama… Izazov je ostati strpljiv u svojoj unutarnjoj tišini i miru, dok se sve to događa i traje. Mislim da će reakcije biti pozitivne – osjećam, vjerujem i nadam se. Najvažniji su mi komentari mog Malenog Šarenog, mog jedanaestogodišnjeg i najmlađeg brata. On je biće koje istinski cijenim i obožavam – uvijek iskren, svoj, pun metafora i ponekad vrlo strog prema meni, ali prepun iskrene ljubavi i nježnosti.



Komentare ne čita



Tijekom prethodnih sezona, mogli smo vidjeti kako je dio javnosti nakon showa promijenio mišljenje o nekim natjecateljima. Primjerice, Nives Celzijus pobrala je same pohvale i postala miljenica javnosti dok su neke sudionike dočekali brojni negativni komentari. Osjećate li svojevrsni pritisak zbog toga? Što inače mislite o kritikama na društvenim mrežama, pogađaju li vas?



– Doista ne osjećam nikakav pritisak vezano za mišljenje javnosti. Izuzevši likove i djela koja ću utjeloviti u ovom showu, uvijek sam onakva kakva jesam i to ću biti još jednom. Moje djelovanje ne ovisi o odobravanju okoline; pokreće me sila samoizražavanja, a svojom misijom smatram donošenje onog što osjećam, umjetnosti koju osjećam u sebi neovisno o mišljenju mase. Svi smo rođeni u slobodi i imamo pravo reći što mislimo na način za koji mislimo ili ne mislimo da je najbolji. Komentare već godinama ne čitam – generalno me rastužuje negativnost, neistina i ljudski poriv da se zakoči i zaustavi sve što je drukčije od već postojećeg na bilo koji način. Pozitivni ljudi i njihova vibracija uvijek dođu do mene i vjetar su mojim krilima. Volim "ljude svjetla" i njima sam okružena. Od srca hvala svima koji me vole i podržavaju.



Nedavno ste progovorili o nemoralu koji vlada na našoj estradi. Možete li nam reći nešto više o tome? S čime ste se sve susretali i imate li neki savjet za sve one koji tek započinju karijeru?



– O nemoralu sam rekla toliko koliko možete čuti u nedavno objavljenom intervju videu koji je obišao pozamašan broj hrvatskih portala. Mladim djevojkama koje započinju glazbenu karijeru želim poručiti da dopuste sebi duhovno, fizički i emocionalno sazrijevanje prije kretanja "u nepoznato"; dakle, da su "unutra" sigurne u to tko su i što od sebe očekuju - da (u)poznaju i (za)vole "osobu iz ogledala", onakvu kakva je trenutno jer je to najbolja podloga za daljnji rast i sve promjene koje s njim dolaze. Naravno, ovo se odnosi i na mlade dečke, ali ženama je teže u ovoj industriji u ovoj zemlji.



Kako biste opisali svoj glazbeni put? Koliki je utjecaj na vašu karijeru imalo sudjelovanje u showu "Hrvatska traži zvijezdu"?



– Svoj put mogu opisati poznatim nizom – "krv, znoj i suze". Nakon završetka emisije "Hrvatska traži zvijezdu" 2011. godine svu svoju energiju usmjerila sam na učenje za ispite i za uspješno privođenje kraju prve godine fakulteta sociologije i pedagogije u Zadru, sa što većim prosjekom, kako bih se prebacila na isto u Zagrebu, a time i preselila. Uspjela sam i nastavila naporno raditi putujući u Split svaki vikend i vježbajući disanje i pjevanje s mentorom, glazbenim i duhovnim učiteljem, vođom grupe "Stijene" Marinom Mišom Limićem. Radila sam paralelno jedno vrijeme i s Ivanom Husar Mlinac. Surađivala sam i s Kikijem Rahimovskim, te s reperskim dvojcem iz Splita, Krešom i Žuvijem. Potom sam sve naučeno utvrdila pjevajući na kruzeru i ploveći Baltičkim morem uz pratnju gitare i zarađujući novac za život i daljnje ulaganje u svoj san.



Svaku večer, tri sata pjevanja "prave glazbe"– pjesama Tine Turner, Arethe Franklin, Celine Dion i ostalih divovskih imena, bez dana pauze... Potom počinjem nastupati po Hrvatskoj... Postajem kratko i dijelom Teške industrije, dakle rastem i dalje, dok diplomski rad privodim kraju. Evo, kraj ovog odgovora obilježava moje žiriranje u RTL-ovu glazbenom showu "Zvijezde".



I judom pobijedila bolest



S obzirom na sve obveze, koliko često stignete posjetiti rodni grad i kako volite provoditi vrijeme u Splitu?



– Jako mi nedostaje moj rodni grad iako i Zagreb smatram svojim domom jer već osmu godinu živim i radim tu. Poslom sam vezana za taj grad, ali u srcu mi je Split. Kad god dođem, provedem vrijeme s meni dragim ljudima. Uvijek prođem rodnim ulicama Varoša, Rivom, Marmontovom. Popijem kave na svim mogućim mjestima, iako postoji par lokacija koje posebno volim. Ono što je neizbježno u mom gradu Splitu jest Marjan na kojem obožavam provoditi vrijeme, trčati, rekreirati se jer takvu povezanost nisam uspjela ostvariti s jarunskim jezerom.



Osim glazbom, bavili ste se i judom. Kako se rodila ljubav prema ovom sportu?



– Judo je moja velika ljubav. Sport općenito, posebice borilačke vještine. Pomogao mi je da pobijedim bolest, naučio me izazivati samu sebe, boriti se sa sobom, osluškivati druge, pronaći mir i duhovni balans. Bose noge, tatami i puno razmišljanja u samoći, meditacije, priroda... Moj dragi trener juda Stevo Mentus davno mi je jednom nakon treninga dao u ruke kratku priču o orlu koji je umro misleći da je kokoš… Odveo je moju svijest na viši nivo... Hvala mu. Uvijek je u mojim mislima. Sport i glazba moji su drugi roditelji. Judo je – miran put. Od neistomišljenika se ne branim. Uvijek ću saslušati tuđe mišljenje, pozitivne i negativne kritike, ako su iznesene upravo onako kao što to judo nosi u svojem značenju. Ne rasipam energiju na mišljenje mase – ostajem ustrajna i radim na sebi usmjerena na svoj cilj.



Zanimljivo je da, iako ste pred kamerama uvijek dotjerani, na društvenim mrežama ponekad objavljujete i fotografije na kojima ste bez trunke šminke. Pokušavate li možda na taj način poslati poruku svojim pratiteljima na Instagramu?



– Moram priznati da sam i pred kamerama onakva kako se osjećam tog dana - bilo je "prirodnih" intervjua, ha ha. Ovisi o tome kako se osjećam. Dok je programa i filtera koji njeguju i sve više potiču fizičko "savršenstvo", zaneseni smo udovoljavanju tehnologiji i njenim mogućnostima te kao da postajemo "savršene marionete savršenstva". Zaboravljamo da mi postavljamo pravila upravljajući tehnologijom, za mene nikad neće biti obrnuto. Fotografijama "za po kući" želim poslati Barinu poruku "samo živi samo budi’" - pozivam na neopterećenost, zdravu ljubav sebi i istini.

Ostali natjecatelji u TLZP-u



U novoj sezoni TLZP-a sudjelovat će i radijski i televizijski voditelj Davor Dretar Drele, pjevač Amel Ćurić, glumci Matko Knešaurek, Damir Poljičak, Ana Vilenica, Katarina Baban te radijska voditeljica i blogerica Paola Bekić.