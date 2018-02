RTL odgovara na brutalne optužbe bivšega stanara Matije: Nema dokaza za fizičke prijetnje!

"Tvrdnje sudionika projekta Matije Stainera o fizičkim prijetnjama do ovog trenutka nisu dokazane", poručili su jučer s RTL Televizije u poslijepodnevnim satima nakon njegova izlaska iz Big Brother kuće i objeda koje je iznio zatečenoj voditeljici Antoniji Blaće u nedjeljnoj emisiji, emitiranoj uživo iz zagrebačkog Jadran filma.



Matija je teško podnio napuštanje realityja, nije to krio u razgovoru s Antonijom ljutito izjavljujući "kako su u kući ostali ljudi koji žele spaliti pedere, a njega se izbacilo".



Izbačeni je stanar javno ustvrdio kako je u kući Velikoga brata bio žrtva homofobnih izjava i prijetnji pojedinih stanara, otvoreno zamjerajući producentima realityja izostanak njihove reakcije.



Gledatelji su pak, nakon njegova napuštanja BB kuće, svoje nezadovoljstvo izrazili na društvenim mrežama pišući komentare u stilu "zar je moguće da su Hrvati toliko zatucani i tako homofobičan narod. Hrvatica sam i sram me takvih ljudi", "nadala sam se da ću vidjeti da smo mi Hrvati evoluirali u pogledu ljudskih prava. Eto nismo. Matija, želim ti sve najbolje u životu", "Matija nije ima šanse jer se nije ima s kim ljubit u kući ko ona Anezi"... No, bilo je i onih koji mu nisu držali stranu, pa su pisali poruke tipa "koliko bijesa u njemu kad je ispao. Jedva se pozdravio sa ostalim stanarima kad je izlazio, vidi se da u kući nikom nije teško pao njegov izlazak, što govori o njemu kakva je osoba. Totalno nezanimljiv kao igrač" ili "Hahahhaha, a jest ih otkrio, svaka mu čast. Pa ko ovog smatra uopće normalnim, a tako i njegove komentare".



"Prvo pravilo Big Brother projekta je da se ne tolerira nasilje kao ni fizičke prijetnje", kažu na RTL-u, te na spomen nedavnog šamara, kojim je stanarka Ana 'počastila' ukućanina Antonija, što je po izlasku iz BB kuće potvrdio i ispali Juraj Golubiček, ističu kako su "stanari ovogodišnje sezone upozoreni na ponašanje i jezik kojim se obraćaju jedni drugima nakon incidenta naguravanja Ane i Antonija".



"Ana je tada kažnjena oduzimanjem imuniteta i nominacijom, te je stanar Antonio bio pitan želi li da Ana bude izbačena, na što je odgovor bio ne. Isto je bilo prikazano u dnevnoj emisiji", podsjećaju na RTL-u. Adminstratori službenog Facebook profila aktualnog Big Brothera jučer su također potvrdili komentatorima objave o Matijinu ispadanju kako pregledavaju snimke zbog njegovih izjava o navodnim prijetnjama u nedjeljnoj emisiji uživo.



"Stanari BB kuće su zaštićeni i pod stalnim nadzorom desetak osoba koje prate ponašanje u kući", prisnažili su još jednom na RTL-u.



Osječaninu čiji je životni moto "uživaj u svemu oko sebe i pričaj puno jer kad umreš imat ćeš vremena za tišinu" izlazak iz Big Brother kuće, nije želio zatajiti, prilično je teško pao. Matija se prijavio u show jer je mislio kako bi gledatelje mogao zabavljati, te prilikom predstavljanja otkrio kako ne voli ljude koji prate vijesti i one koji mu 'pametuju'. Premda ga zanimaju performans, kazalište i pjevanje, a neko vrijeme je i živio u Engleskoj, malo je od njegovih afiniteta došlo do izražaja u BB kući. Ispočetka je bio prilično introvertiran, a kad se dijelom 'otvorio' u komunikaciji, ispao je iz showa.



Dok su na RTL Televiziji tijekom jučerašnjeg dana pregledavali snimke iz kuće provjeravajući njegove sporne navode, Matijina sestra Tomislava Stainer Lacković objavila je na svom Facebook profilu selfie s bratom uz poruku: "Napokon zajedno. Došao meni moj kralj".