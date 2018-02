'Ova je mala bomba', 'Najlipša ženska koju san vidija u životu'...: ovako tepaju Splićanki Nikolini koja je seksi fotografijama i bujnim poprsjem zaludjela tisuće obožavatelja

Mlada Nikolina Mladinov je trenutno, ako ćemo suditi po reakcijama na instagramu i faceu, jedna od najpopularnijih Splićanki. Popularnost svakako može zahvaliti provokativnim fotkama koje skoro pa sbakodnevno stavlja na svoje profile. Na Instagramu je prati 13 tisuća 'folovera', a na Facebooku njih 16 tisuća.



Kako nam kaže i jedan njen obožavatelj Antonijo, Nikolina je bila i u spotu popularne folk pjevačice Sandre Afrike - Usne bez karmina.



Nikolina je i velika navijačica Hajduka, pa je tako nedavno napisala: "Tu na tvome sjeveru, odakle te bodrim ja, neka nova lica ce stajati, iste snove sanjati...".



Evo nekih komentara ispod njenih fotografija i videa:

- "Najlipša i najzgodnija ženska koju san ja vidija u životu..."

- "ova je mala bomba"

- "Lijepa si Nikolina, odlično izgledaš, vrh si"

- "Nikolina kraljice Hrvata"

- "I love you so much, Nikolina..."

- "Prekrasna si Nikolina Mladinov... Preporučam se da me prihvatiš za prijatelja na facebooku, bilo bi to lijepo"

- "Molim te reci mi kakve vježbe radiš, imaš predobro tijelo i prekrasna si"



Uostalom, pogledajte i sami zbog čega je Nikolina toliko 'uzbudila' i 'fejs' i 'insta' populaciju.

