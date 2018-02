'On je osuđen na dvije godine samo zato što je moj sin!': Hanku Paldum smo sinoć vidjeli nakon duže vremena, nije dopustila da obiteljski problemi ostave traga na njoj

"Sevdalinke sam odabrala jer su se pjevale kod nas doma. Kriomice sam odlazila na probe jer otac nije želio da budem pjevačica, kasnije ni stariji brat, on je bio stroži od oca..." - ispričala je jednom u intervjuu sarajevska pjevačica Hanka Paldum, koja je estradnom scenom na ovim prostorima kraljevala u 80-ima, ali i danas ima veliki broj štovatelja diljem i regije i svijeta.



Sreli smo je sinoć na slavljeničkom koncertu Tereze Kesovije u Lisinskom i ustvrdili kako kraljica sevdalinki i dalje sjajno izgleda. Hanku Paldum i danas s jednakim žarom prate i slušaju svi zaljubljenici u stihove koji "paraju dušu", a za koje se ova pjevačica u životu izborila upornošću i strašću, jer je znala da je to ono što najviše želi.



"Ni majka me nije na početku podržavala, bojala se za 'dobar glas'. Govorila bi mi: 'Sine, bojim se obraza. Kad žena ode u pjevačice, ode u sve što ne valja.." - ispričala je jednom Hanka, te otkrila i kako je kasnije majka bila njezin pobornik, ali i veliki kritičar.





O Hanki smo posljednjih godina, nažalost, najviše čitali u kontekstu obiteljskih problema sa sinom Mirzadom Brkićem, koji je pod utjecajem narkotika, kako su prenosili mediji, skrivio prometnu nesreću. Prije nešto više od godinu dana nije mogla sakriti gorčinu komentirajući po prvi put cijeli slučaj za blic.



"Moj sin je sad dobro u jednu ruku, ali ne može biti dobro kad je u zatvoru. Osuđen je na dvije godine, izdržava kaznu za prometnu nesreću koju je počinio. Nasreću nije bilo težih ozljeda, ali su mediji od svega napravili to da je on ispao jedan strašno zločest momak. Nažalost, svi su mi rekli da ni godinu dana za ono što je napravio nije trebao dobiti, ali je dobio dvije godine jer su ga mediji osudili i jer je dijete Hanke Paldum" - podvukla je tada pjevačica.

Na istom mjestu pjevačica je istakla i da se uvijek trudi osobni život sačuvati za sebe i ne obazirati se na priče i komentare.

"Moja duša je dobra i imam pozitivnu energiju, svakom u životu želim bolje nego sebi, pa mi se mnoge stvari vraćaju kao nagrada. Bez obzira na to što vam se dogodi, čovjek mora živjeti i razmišljati kako će dalje. Život je splet mudrosti, dobročinstava i pozitivne energije. To vas profillira da znate odabrati" - povukla je Paldum.