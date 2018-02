Samo Tereza Kesovija može okupiti ovako šaroliko društvo, bivšeg muža sa sadašnjem ženom, a evo u čijem je društvu u koncertu uživala ministrica kulture

"Nkad nisam dopustila da me život slomi. Ni pred čime nisam pokleknula. U životu, a naročito u javnom životu, uz talent koji je elementaran, morate imati hrabrosti i vjere u ono što radite. Znam da je ono što radim dobro i u tome uvijek dajem cijelu sebe. A publika to prepoznaje..." - izjavila je prije koji dan Tereza Kesovija, kojoj je prepuni Lisinski sinoć pljeskao od sveg srca, na sjajnom koncertu kojim je proslavila 60 godina briljantne glazbene karijere.



Koncert pod nazivom "To sam ja", kojeg su producentski potpisali Paula i Đelo jr. Jusić, objedinio je sve najznačajnije glazbene trenutke i pjesme koje su obilježile dubrovačku pjevačku divu, a s kojima je ona promovirala hrvatsku glazbu u cijelom svijetu.



Koncert je, jednako tako, pod krovom dvorane objedinio i poznata lica iz javnog života, koja su se sva, s jednakim žarom, došla pokloniti neospornom Terezinom talentu.



Među njima je bio i Terezin bivši muž Miro Ungar u pratnji današnje supruge Sare, ministrica kulture Nina Obuljan Korzinek sjedila je u društvu kolege, ministra pomorstva i prometa Oleg Butkovića, u Terinim temperamentnim izvedbama uživao je i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koji je za koncertnu večer odabrao kombinaciju u bež tonovima, te je nagradio bogatim buketom ruža.

