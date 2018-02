Velika sreća glumačkoga para: prevladali su sve prepreke, a sada čekaju bebu

Zvijezda serija 'Zora dubrovačka' i 'Kud puklo da puklo', 37-godišnja Jelena Perčinpostat će drugi put mama. Kako doznajemo, dubrovačka glumica sa zagrebačkom adresom čeka bebu s naočitim glumcem 27-godišnjim Momčilom Otaševićem, piše Jutarnji list.



Bez komentara



- Ne komentiram ništa - rekla nam je u kratkom telefonskom razgovoru Perčin, odgovarajući tako na čestitke o prinovi. Lijepa brineta i sve uspješniji crnogorski glumac koji niže jedan za drugim angažmane, u vezi su skoro dvije i pol godine. Premda su se upoznali kada su prije pet godina snimali sapunicu Nove TV 'Zoru dubrovačku', par se zaljubio na setu druge serije koju su ponovno radili zajedno - 'Kud puklo da puklo'.



Perčin se naime pridružila tom projektu Nove TV u njegovoj drugoj sezoni. Dopala ju je uloga zavodnice Mirande Žeravice koja je sa suprugom i njegovim kćerima iz prvog braka stigla u Oštrovac u potrazi za dijamantima. Vrlo brzo Miranda se 'baca' na oženjenog Damira koje je glumio upravo Otašević. Kako su dane provodili zajedno na setu studija na Zagrebačkom velesajmu, tako se dvoje glumaca i zbližilo. Iako se na prvu činilo da im veza neće opstati zbog niza okolnosti, pa i činjenice da Momčilo ne živi u Zagrebu, par je ostao zajedno.



Traženi glumac



U početku nisu se puno pojavljivali zajedno u javnosti, no unatrag godinu dana sve ih se češće može vidjeti kako zajedno stižu na društvene događaje, iako definitivno nisu jedan od onih parova koji pohode sve što se u Zagrebu zbiva. Jelena ni dok je bila u braku s ugostiteljem Kristijanom Babićem s kojim ima 8,5-godišnju kći Lotu, nije voljela eksponiranja te vrste. Tu su vjerojatno slični, jer i Otašević je po tom pitanju, kao i u slučaju svog privatnog života prilično samozatajan. Dugo godina bio je u vezi sa studenticom turizma Tinom Jovetić.



Prekidu te veze u proljeće 2015., kako su pisali srpski mediji, na kraju je kumovala upravo udaljenost, jer Momčilo je postao vrlo traženi glumac u Hrvatskoj i dobivao je angažmane jedan za drugim.



Dijete iznad svega



Jelena Perčin razvela se 2011. pak od Kristijana Babića nakon tri godine braka. Par se razišao bez skandala i javnih svađa, no da je glumici to ipak teško palo, progovorila je tek prošle godine.



- Svaki razvod je ružan i mučan. Zbog njega imaš osjećaj poraza i neuspjeha u životu. Iz vlastita iskustva mogu reći da, bez obzira na povrede i nepravde koje doživiš, dijete uvijek mora biti iznad svega toga. Ako su roditelji odgovorni i vole to dijete više od sebe, onda se stvari daju dogovoriti na vrlo civiliziran način - izjavila je Jelena za Dnevnik.hr te naglasila kako je njezin bivši suprug Kristijan apsolutno prisutan u kćerinu životu.



Inače, Otašević i Perčin očito nisu još sa svojom širom okolinom podijelili sretnu vijest da im stiže prinova, jer se to još uvijek nije pročulo na setu serije 'Čista ljubav' u kojoj Momčilo ima jednu od glavnih uloga.