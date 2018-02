Rat za neovisnost Kosova bjesni između Srba i Albanaca, i to na Instagram profilu prelijepe Rite Ore

- Vrlo sam sam uzbuđena što ću vam se pridružiti na Kosovu na proslavi desete godišnjice neovisnosti, 17. veljače. Za tu sam prigodu dizajnirala i majicu s kapuljačom koju ćete moći kupiti kao uspomenu na noć koju ćemo provesti zajedno. Vidimo se uskoro – aktualna objava svjetske glazbene zvijezde Rite Ore na njezinu Instagram profilu izazvala je pravi rat među komentatorima, koji su s (ne)odobravanjem popratili njezine riječi.



Pjevačica rođena 1990. godine u Prištini kao Rita Sahatçiu, koja se s obitelji preselila u London kad joj je bilo samo godinu dana, svoju je najavu o dolasku u domovinu popratila plakatom sa stiliziranim slovom K, koji tvore riječi o desetoj obljetnici neovisnosti Kosova. Zbog njezine se objave o sutrašnjem nastupu na kosovskoj proslavi povela oštra rasprava u kojoj je mnogi nisu štedjeli, poručujući joj da je Kosovo neodjeljivo od Srbije.



"Kosovoooo je srpskoooo", "Kosovo je Srbijaaa i uvek će bitiiii!!!", "Kosovo je srce Srbije" nebrojeno je puta ispisano na Ritinu Instagram profilu, što je izazvalo ništa manje brojne proturječne komentare u stilu "ako je Kosovo srce Srbije, ono je prestalo kucati već 20 godina, vi ste u snu", "Kosovo je Albanija zauvijek", "hahahahha, živite u snu, Albanija i Kosovo su jedno". Mnogi među njima pjevačici su i čestitali desetu obljetnicu neovisnosti domovine, koju su Ritini roditelji napustili zbog političkih razloga.



Glazbenica s londonskom adresom karijeru je započela 2007. godine gostujući u pjesmi "Awkward" pjevača Craiga Davida, a dvije godine kasnije prijavila se u emisiju “Eurovision: Your Country Needs You” u kojoj se tražio predstavnik Velike Britanije na Eurosongu. Prijelomni trenutak u Ritinoj karijeri dogodio se kad joj je reper Jay Z ponudio ugovor sa svojom diskografskom kućom Roc Nation. Rita je debitantski studijski album imena “Ora” objavila 2012. godine, koji je iznjedrio dva hit singla, "How We Do (Party)” i “R.I.P.”, čiji je domet bio vrh UK glazbene ljestvice.



Glazbenica koja na svakom koraku ponosno promovira svoje korijene zapjevat će sutra oko 22 sata na centralnom prištinskom Skenderbeg trgu, gdje će program proslave započeti oko 20 sati s glazbenim uvodom u vidu nastupa lokalnih izvođača i DJ-a. Rita je prije tri godine imenovana i počasnom ambasadoricom Kosova, a na desetoj će obljetnici neovisnosti domovine zapjevati besplatno za razliku od najavljivane, sve popularnije 22-godišnje sunarodnjakinje Dua Lipa, koja je za svoj nastup na istom događaju navodno tražila 200.000 eura.



Riječ je o djevojci rođenoj 1995. u Londonu, čiji su roditelji napustili Kosovo u 90-ima da bi se s kćeri 2008. ponovno vratili u Prištinu. No, kći kosovskog pjevača Dukagjina Lipe u 15-oj se godini života ponovno vratila u London s ciljem građenja glazbene karijere, a da joj se san ostvario svjedoče i hitovi “New rules” i “Be The One”.



Prema posljednjim informacijama, Dua Lipa ipak neće pjevati na Kosovu za pozamašan zavičajni honorar. Menadžment pjevačice navodno je njezin izostanak obrazložio prezauzetošću, no nije poznato jesu li kosovska vlada ili nadležna ministarstva za umjetnost i kulturu planirali dio budžeta proslave uložiti u Lipin džep. Za stanovnike Kosova Rita je ipak Rita...



"Obitelj Ora zaslužuje ogromno poštovanje za sve što je učinila za promociju Kosova", naglašava Behgjet Pacolli, prvi zamjenik kosovskog premijera i ministar vanjskih poslova. Bivši suprug poznate pjevačice Anne Oxe ističe da će Ora u Prištini pjevati besplatno i hvali njezinu sjajnu osobnost.