'Svatko kao da ima pravo na moje lice, haljine, organe...': Danijela Martinović otvorena je kad priča o vlastitoj potrazi za mirom, evo gdje je našla 'izgubljeni dio sebe'

"Kad si javna osoba, svatko kao da ima pravo na svu mene: moje lice, haljine, cipele i unutarnje organe. Divno je rekla na promociji knjige Milana Vlaović: 'Danijela je pokazala kako joj je dosta da je ljudi i javnost definiraju kroz maternicu', a ja nastavljam da je to 'u najmanju ruku nepristojno, a volim reći i životinjski, neljudski...“ - ispričala je prije godinu dana, u jeku promocije svoje knjige vrlo osobnih i intimnih zapisa, "Šalabahter života", splitska pjevačica Danijela Martinović.

U razgovoru za portal sensa ispričala je kako se godinama bavi duhovnošću.

"Otkrila sam razne tehnike, ali ništa nije tako učinkovito, makar u mojem slučaju, kao što je pisanje. Zaista sam samu sebe upoznala tek kada sam s malim vremenskim odmakom pročitala ono što sam napisala. Iskreno, preporučujem svima da osluškuju sebe i počnu raditi ono što ih usrećuje i ispunjava, jer će tek kroz to iskustvo shvatiti da nam nikada ništa i nije bilo potrebno osim tih trenutaka sreće – sve ostalo su gluposti u koje nas želi uvjeriti ovaj ludi svijet" - zaključila je Danijela.

Otvoreno je za medije pričala i o za nju iscjeljujućim "danima šutnje".



"Postim ničim izazvana, kad za to osjetim potrebu, i šutim nekoliko dana. Svojima kažem da ću šutjeti dan, dva ili tri, i svi oko mene to poštuju. Isključim mobitel, nikamo ne izlazim i okrenem se potpuno sebi..." - ispričala je pjevačica.

Njezina potraga za odgovorima i smirajima ovaj je put danijelu odvela u Nepal, odakle je objavila fotografiju na Instagramu sa statusom: "Ponekad je potrebno otputovati miljama daleko, da bi se tamo negdje, gdje nas ništa podsjeća na ništa, gdje ništa ne nalikuje ničem viđenom, a pronađemo izgubljeni dio sebe...".

Njezini pratitelji i fanovi izrazili su joj podršku.



"Uživaj ljube!", "Divno mjesto za napuniti dušu pozitivom"... - komentirali su njezine nepalske fotografije.