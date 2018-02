Maja Šuput pozirala u grudnjaku, jedna stvar nije mogla proći neopaženo: 'Jel' to zato što tako fino papaš?'

Bile one izložene ili ne, grudi naših zvijezda uvijek izazivaju posebnu pažnju u javnosti. Svaka, pa i najsitnija promjena se poprati u komentarima, a budnome oku pratitelja malo toga promakne.



Silikoni možda nisu toliko popularni kao što su bili, ali zato druga pomagala uskaču u sliku. Raznorazni push-upovi, sjenčanja i crtanja dekoltea, pa i umetci pomažu u stvaranju savršene slike poprsja, koju danas svatko može imati, makar to bilo i ostalo samo na fotografiji.



Maja Šuput jedna je od onih koje ne skrivaju estetske operacije, a svojedobno se i sama u medijima znala našaliti kako joj treba putovnica za nove grudi, koje je često ponosno pokazivala.



Ovaj put pozirala je u grudnjaku, a njene uvećane grudi izgledaju još veće. Dio pratitelja odlučio je prešutjeti naglo povećanje, ali je zato jedan hrabri komentator bez pardona upro prstom u slona u prostoriji.

Mmmmmm breakfast in bed 😋😋 A post shared by majasuput (@majasuput) on Feb 11, 2018 at 2:05am PST

"Majo odakle ti tol'ke sise? Jel to od toga kaj tako fino papaš?", upitao je, referirajući se vjerojatno na pun krevet hrane pred Majom, koja se pohvalila doručkom u krevetu.



Možda je do kuta snimanja, možda i do 'papanja', a najprije će biti do 'pomagala'. Maja pak mudro šuti i uživa na odmoru, no i tamo je najvrjednija, barem što se objava na Instagramu tiče.