'Spiza koju je spremila je bila top!': ekipa na sva usta hvali tulum Ane Gruice, dirnuta glumica ne skriva koliko s Uglešićem uživa i priznaje: I meni se plače...

Puna emocija, oprostiti cete mi ako sam dosadna ali ovo je bilo nesto. ❤️ hvala svima (i onima koji nisu na slikama)! 🎂 #najboljiikad #birthdayparty #birthdaygirl @ledenkosandra @arileo_split @sonjadvornik @viktorija7777 @karla.vuletic @ivoperkusic

A post shared by Ana Gruica (@anagruica) on Feb 10, 2018 at 2:32am PST