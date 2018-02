Jelena Radan progovorila o avanturi života i ne vidi ništa neobično u tome što je 15 godina starija od partnera

Jelena Radan je zaista posebna „pojava“ u hrvatskoj glazbi. Ne samo zbog njezine „vječne“ zaljubljenosti u fado. Sjajna pjevačica je i skladateljica, dječja spisateljica, majka, infišana u svoju Mašu… Razloga za razgovor bilo je dovoljno, a povod njezin skori šibenski koncert. Jelena će za Valentinovo zapjevati u Šibenskom kazalištu.

Bit će to „Večer ljubavi uz Voyage i fado“. U intimnoj atmosferi, prikladnoj njenom glazbenom afinitetu…

- Mislim da sam prvi i jedini samostalni koncert u Šibenskom kazalištu održala 2005. godine. I bilo nam je prekrasno. Sjećam se lijepe atmosfere, punog i toplog kazališta. Volim takve intimne prostore, u kojima sam blizu publici. Takvi prostori odgovaraju mom glazbenom afinitetu. Baš mi je drago što su me ponovno pozvali. I ne sumnjam da će opet biti lijepo kao prije 13 godina – počela je naš razgovor Jelena Radan.

Za Šibenik vas vežu i nastupi na „Šansoni“. Šibenski je festival jedan od rijetkih na kojima nastupate…

- Točno. Tako se to potrefilo. Dugo nisam nastupila ni na jednom festivalu. Nekako sam izgubila ono uzbuđenje i poriv da odlazim na takve manifestacije. Mislim da su festivali odlična platforma za glazbenike, ali se u mnogim slučajevima stvori neka „blesava" atmosfera oko nagrada, uopće odabira glazbenika i pjesama, pa nekako ne osjećam pripadnost svemu tome. No, kad me Branko (op.a. Viljac, direktor „Šansone“) pozvao prije dvije godine, prihvatila sam. Stigla sam s pjesmom "Kad nas ne bude". Bilo je to lijepa večer za mene, jer su je ljudi u Šibeniku baš dobro primili.



Vas je čekao fado. Često ili gotovo uvijek pjevate o ljubavi, čežnji, strasti. Vaši obožavatelji kažu da nitko ne pjeva o ljubavi kao vi…

- Fado u svojim tekstovima ponajviše dotiče čežnju i neispunjenost, ranjivost, strah... Dakako, i ljubav. Prema sebi, drugome i mjestu u kojem živiš. Prema tragu broda koji je netom prošao, prema mirisu naranče koja se netom prije ogulila… Kako ne pjevati najljepše što možeš s takvim tekstovima i melodijama!? Fado je nevjerojatan glazbeni izlet u mojoj karijeri, koji se pretvorio u višegodišnju avanturu.

I album „Voyage“ je i dalje aktualan, s obzirom na naziv šibenskog koncerta?

- Obožavam "Voyage" i ta priča nikako ne može biti gotova. Tu su i divne autorske pjesme koje su za mene pisale, ponajprije, Meri Jaman i Anita Valo iz grupe Meritas. Dugogodišnja suradnja s njima doživjela je vrhunac na tom albumu. Fado, "Voyage" i moje nove pjesme "Kad nas ne bude" i "Nismo više isti ko prije" glazbeni otksu „voyage“ kojim se želim dalje razvijati. U pjesmama, koje radim za novi album, nisam više samo interpret, nego i autorica glazbe i tekstova. To je novi moment u mojoj karijeri.

Najavljujete novi album?

- Evo, upravo radimo na tri nove pjesme. Nadam se da će i one biti barem jednako dobro prihvaćene kod publike, kao i prva dva, već spomenuta singla. Iskreno i predano radimo na svakoj od njih. Nastavimo li na isti način, do kraja godine možete očekivati i novi album.

Medijima je često bio zanimljiv vaš ljubavni „voyage“. Ponajviše, zbog činjenice da ste 15 godina stariji od svog partnera. Vi ste pravi primjer kako ljubav ne poznaje godine!?

- Ma, ne znam kome je to zanimljivo. Nemam taj osjećaj. Razumijem da je puno više parova s razlikom od dvije, četiri ili šest godina pa prođu "ispod radara". Dvije osobe vežu ili ne vežu, zapravo, neki sasvim drugi faktori. I tu zaista imate pravo, ljubav ne poznaje ni granice niti godine.

Jednom ste kazali da se „nekad osjećate kao da imate 60, a nekad poput 20-godišnjakinje“…

- Kod mene je uvijek tako. Ima faza kada letite, ali i onih kad vas boli noga dok ustajete. Škripi nešto u koljenu i niste presretni svojim licem koje vidite u ogledalu. Čini mi se da je još uvijek tih dana manje!



Plod ljubavi s vašim partnerom Borisom je kćerka Maša. Iz svake vaše izjave dade se naslutiti da ste jako vezani za nju. I pod cijenu da vam pati karijera. Je li je jedan od razloga takvog odnosa i to što ste relativno kasno postali majka?

- Možda. Iako, mislim da sam jednostavno takav tip. Od malena je gotovo svugdje išla s nama, silno smo vezane. Puno toga ovisi i o karakteru djeteta. Maša voli dodire, drži mi ruku na licu dok nešto radi ili čita.

Ima li Maša afiniteta prema glazbi?

- Ima kao i druga djeca, pjevuši pjesmice iz vrtića. Za sada mi se ne čini da je posebno sklona glazbi. Čak mislim da se više voli izražavati crtanjem, slikanjem, bojanjem...

U posljednje vrijeme pišete i dječje romane?

- Davno sam napisala svoju "Zedu". Pisanje „Zede" mi je bio jedan od najljepših stvaralačkih procesa dosad. Voljela bih ići dalje sa "Zedom", pretvoriti je u drugi medij, ali za to treba posvećenost samo tom istraživanju i pronalaženju kontakata, ekipe. A trenutačno sam u deficitu s vremenom. Lijepo je bilo surađivati i s mojim prijateljicama Meri i Anitom na dječjem albumu "Mjesto za mene". A, evo, za dva tjedna imamo premijeru predstave "Tonka Bontonka" Morane Dolenc i Dunje Fajdić u Velikoj Gorici.

I poruka za kraj. Kazali ste „da nas glazba uvijek vodi nekamo“. A ljubav?

- Pa, naravno, najbolji je spoj jednog i drugog! Ljubav nam smješta situacije u kojima se bolje ili lošije snalazimo, ali uvijek učimo. A glazba je medij preko kojega je lakše nego na neke druge načine izraziti emocije, poruke. I smisao ljubavi - poručuje Jelena Radan.