Donosimo popis najlajkanijih fotografija na Instagramu: listu predvode žene, ali i jedan seksi nogometaš čije objave uvijek podignu prašinu

Život bez društvenih mreža danas je gotovo nemoguće zamisliti. Samo Instagram, vjerojatno najpopularniju platformu današnjice, učestalo konzumira više od 800 milijuna aktivnih korisnika, a od osnivanja na Instagramu je podijeljeno više od 40 milijardi fotografija.

Jasno je da vlasnici najlajkanijih fotografija imaju popriličan utjecaj na milijunsku publiku diljem svijeta, a nekima s lakoćom uspijeva ono o čemu ostali tek sanjaju - dobiti sedmeroznamenkasti broj lajkova u svega nekoliko sati.

I tu, čini nam se, postoje pravila, a sve se uglavnom da svesti na dva nazivnika - fotografije kojima se objavljuje trudnoća i dolazak bebe na svijet ili pak one na kojima s ostatkom svijeta dijelite intimne trenutke. No, stvar nije baš tako jednostavna, osim stila i mota, treba imati i poznato ime. Ne vjerujete? Evo popisa najpraćenijih fotografija na Instagramu od njegovog osnutka.



1. Kylie Jenner, 15 milijuna lajkova

Prije svega nekoliko dana, šestoga veljače 2018. reality zvijezda srušila je sve Instagram rekorde kada je objavila prvu fotografiju ručice svoga djeteta. Objavila je i ime svoje kćeri, Stormi Webster, a za postići rekordan broj objava bilo joj je potrebno svega nekoliko sati.



2. Cristiano Ronaldo, 11,3 milijuna lajkova

Nogometaševa objava o rođenju njegova četvrtog djeteta bila je na samom vrhu Instagrama puna dva i pol mjeseca. Na fotografiji su, uz sretnog Cristiana, njegova djevojka Georgina Rodriguez, njihov sin i novorođena kćer Alana Martina.



3. Beyonce, 11,2 milijuna lajkova

Fotografija kojom diva svjetskog glasa pozirajući u donjem rublju, s mintzelenim velom preko lica, najavljuje svoju trudnoću i dolazak blizanaca na svijet, postala je jedna od najpoznatijih objava na svijetu.

- Želimo podijeliti našu ljubav i sreću. Blagoslovljeni smo dvostruko. Nevjerojatno smo zahvalni što će naša obitelj narasti za dva člana, zahvaljujemo na lijepim željama - stoji u opisu fotografije koju potpisuje obitelj Carters.



4. Selena Gomez, 10,4 milijuna lajkova

Dirljiva priča u kojoj je Seleni Gomez bubreg donirala najbolja prijateljica očekivano je digao svijet na noge. Fotografija na kojoj dvije djevojke leže na bolničkim krevetima držeći se za ruke oduševila je javnost.

- Svjesna sam da je dio mojih fanova primijetio kako nisam aktivna ovoga ljeta, morala sam na transplantaciju bubrega zbog mog lupusa i uspješno se oporavljam - pojasnila je princeza Instagrama.



5. Kylie Jenner, 10,3 milijuna lajkova

Ova objava je poprilično zanimljiva jer je zapravo riječ o tekstu kojim se, nakon devet mjeseci tajnosti, Kylie Jenner ispričala svojim fanovima objavivši im kako je rodila. Moli ih za razumijevanje što im nije priznala trudnoću, u kojoj je, priznala je, uživala više nego ikad.



6. Beyonce, 10,3 milijuna lajkova

- Sir Carter i Rumi danas su napunili mjesec dana života - napisala je diva Beyonce, pozirajući sa svojim blizancima u rukama, omotana u ljubičastu svilu, s tirkiznim velom na glavi. U samo tri sata fotografija je dobila tri milijuna lajkova.



7. Khloe Kardashian, 8,8 milijuna lajkova

Ovdje je sve u stilu Kardashiana, njezin prvi trudnički trbuh i ruke dečka Tristana Thompsona. Zahvalila je dečku koji ju je učinio mamom i sa svijetom podijelila kako joj se ostvario najveći san.



8. Selena Gomez, 8,4 milijuna lajkova

Sedmoga siječnja ove godine Selena je objavila fotografiju na kojoj u ležernom izdanju sjedi na pragu kuće u kojoj je odrasla.

- Ovdje sam odrasla i živjela od rođenja do trinaeste godine. (Nikog nije bilo doma kada sam kucala, lol). Posjetim ovo mjesto kada god mogu. Možda je to mogao biti bolji život od onog koji živim danas, ali zahvalna sam na glasu koji može donijeti promjene - napisala je jedna od najutjecajnijih slavnih osoba na Instagramu.



9. Justin Bieber, 8,4 milijuna lajkova

Poznati pjevač konačno je pokazao torzo prepun tetovaža, istoga datuma kada i njegova djevojka čija se fotografija nalazi na osmom mjestu, i zahvaljujući velikom broju fanova ušao je u povijest. Tko zna, možda je bila riječ o internom natjecanju ljubavnog para.



10. Christiano Ronaldo, 8,2 milijuna lajkova

- Ostvario se još jedan san. Nevjerojatan osjećaj. Hvala mojoj obitelji, prijateljima, suigračima, trenerima i svima koji su stajali iza mene sve ove godine - napisao je ispod fotografije kada je peti put proglašen najboljim nogometašem svijeta po izboru France Footballa, osvojivši Ballon d'Or. Smiješak, odijelo i prestižna nagrada vrhunskog nogometaša bili su dovoljni za više od osam milijuna lajkova.