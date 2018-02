Dobar dio pratitelja aktualnog izdanja Big Brothera žali se kako im je show monoton i da se ništa zanimljivo ne događa, osim što stanari samo izlaze.

Možda će odluka Big Brothera da se Nikola i to sam, nakon 13 dana izolacije u "maloj kući", prvi pojavi u velikoj, među svim stanarima, unijeti malo željene drame.

Podsjetimo, Nikola je, zajedno s Matijom, Dubravkom i Marijanom na samom početku showa bio smješten u "nus prostorije", gdje je četvorki koja je djelovala kao da je "pala s Marsa" dodijeljen zadatak da se "ufilmaju" da su obitelj i da će se kao takvi morati predstaviti ostalim stanarima kad uđu u veliku kuću.

Premda su očekivali da će ući zajedno, Big Brother je priopćio Nikoli da on ulazi prvi, sam.

‘’Iskreno, nisam se ovome nadao. Mislio sam da ćemo svi zajedno prijeći...’ - priznao je šokirani Nikola, ali onda ipak dodao: "drago mi je što se mogu maknuti od roditelja i krenuti u svoj život, to sam i htio…’’

Ni njegova "obitelj" nije bila najsretnija kad je čula vijesti.



"Ja nisam sretna, meni će faliti moj sin’’, kazala je iznenađena Dubravka, ‘’stvarno sam tužna, ne moram ni glumiti. Baš sam se nadala da ćemo ući svi skupa..." - jadala se.

A čak je i Matija, koji nije baš uspijevao naći zajednički jezik s "bratom", priznao: ‘’Falit ćeš nam Nikolica-Prikolica...’’

Kad se Nikola pojavio u velikoj kući, natjecateljima je rekao da je došao "izvana", pa su ga počeli zasipati pitanjima.

Anu i Luciju najviše je zanimalo kako izgledaju na televiziji, a Ani je i posebno bilo važno "do kuda je kamera snima u ispovjedaonici". Nikola nije gubio vrijeme, pa je temperamentnoj "šefici" brzo otkrio da mu je jako simpatična...