Neda Ukraden otkrila koliko je seksualno aktivna i zagolicala maštu: Ne volim snimanje...

Neda Ukraden je u intervjuu za srpski Kurir jasno i glasno progovorila o seksu te se izjasnila što misli o kolegicama kojima su “slučajno” procurile snimke seksa. Nazvala ih je tehničarkama….



- Te takozvane tehničarke, kao ispala im kazeta, netko ih provalio. Halo, o čemu se radi? Mi smo kao sljepice, pa ćemo gledati kako se to radi. Seksualno sam vrlo aktivna, ali ne pokazujem svoje partnere. Nisam neko tko nema pjesama pa da se vodam s frajerom i slikam se. Jednog sam uslikala i nema više. Gotovo. Lekcije su izvučene, pouke su tu - kazala je Neda.



Na pitanje ima li ona eksplicitnih snimki kaže da joj ideja o snimanju nikad nije bila privlačna niti je to ono što je uzbuđuje.



- Mislite ono potpalublje i to? Prvo, to malo crveno svjetlo nikad me ne može inspirirati da doživim nešto lijepo, pogotovo u seksu. Drugo, to su male bebe za mene, te što se praćakaju tamo. Slušaj, te takozvane tehničarke misle da su izmislile seks, a mi smo kao telad. Mislim, mene sad kao kamera treba snimati da bih se napalila na nekog - zaključuje pjevačica.