Nikita napustila BB kuću i svojim priznanjem otkrila zašto je Orky jedini stanar bez nominacije za ispadanje

Turistička tehničarka iz Lovrana Nikita Dajčer ispunila je želju i napustila Big Brother kuću.

"Ušla sam u Big Brother kuću jer sam htjela probati nešto novo, htjela sam vidjeti kako taj famozni Big Brother funkcionira s unutarnje strane" - komentirala je zaljubljenica u životinje, crossfit i adrenalinske sportove, kojoj je tedan dana, očito, bio i više nego dovoljan da vidi sve što ju je zanimalo.

Nikita je svoj kratkotrajni reality show dom napustila u poslijepodnevnim satima, nakon što je istekao rok od 24 sata u kojem je imala pravo na promjenu odluke.

"Bilo je oscilacija u kuću, boljih i lošijih trenutaka, ali ovo je jedno nezaboravno iskustvo i pamtit ću ga samo po pozitivnim stvarima" - ipak je podvukla, priznajući kako ne može dočekati baciti se u zagrljaj dečku Dinu.

Ne krije i za koga navija, što očito pokazuje i zašto je Orky jedina muška osoba u BB kući bez nominacije za izlazak.

"Orky je toliko neiskvarena i iskrena osoba. On nema maske, što misli to i kaže i apsolutno navijam na njega!" - otkrila je Nikita, koja je pri ulasku u kuću kao svoj životni moto istakla: "Nikad nemoj odrasti, to je zamka!"

Nikita je inače vlasnica kozmetičkog salona, a o svom profesionalnom putu je ispričala kako je počela prije 10 godina doslovno iz ničega.

"Nisam imala nikakvu financijsku pomoć, jednostavno sam sama sebi rekla da ću uspjeti! Inat me doveo do uspjeha!" - zaključila je.

Njezin izlazak, ako je suditi po reakcijama na društvenim mrežama, nije osobito rastužio gledatelje, više su razočarani što stanari "izlaze kako im prhne", te su uputili niz pitanja produkciji zašto takve stvari u ugovoru nisu drugačije definirane.

"Šta je i ulazila koji klinac? Oduzela nekom priliku....nju kad sam gledala bacala me u depresiju...", "Neka je otišla, ionako neće nikome falit", "Ne razumijem zašto ljudi uopće ulaze ako nisu spremni na takve uvjete, pa koliko je njih ostalo, i kladim se da bi bili puno zanimljiviji nego sve ove labilne osobe koje ne znaju šta će same sa sobom...", "Što im niste dali da potpisu ugovor da nema odustajanja... ovo je jadno postalo" - neki su od komentara.

Oglasio se i simpatizer Lovranke, te ustvrdio: "Svi ste jaki na riječima, a nemate pojma kako se cura osjeća i što ju je mučilo unutra... Bila je najnormalnija i najpristojnija u kući i definitivno je bila moj favorit!".