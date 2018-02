Filipović ispalio na facebooku: Koje smo mi smeće od pravne države! Pljuc! Ovo se u Americi ne bi dogodilo...

Zgađen nedavnim događajima o kojima ste mogli čitati u crnoj kronici, Mirko Filipović odlučio je na društvenim mrežama obznaniti što misli o hrvatsom pravosuđu. Pogađate, samo najgore.



Najprije mu se smučilo kada je čuo za događaj koji je potresao stanovnike Požege. 31-godišnji Danny Frankel izboo je svoga susjeda, nakon što je prije toga ubio psa. To nije bilo dovoljno policiji da ga zadrži na ispitivanju, pa su ga pustili, pa je došlo do tragedije.



Klasika. Dodao je tome u prilog i suđenje Davidu Komšiću za ubojstvo bivše djevojke Kristine Krupljan. Momak se liječio u Bosni jer je obitelj bilo sram da se ne sazna u Zagrebu, što je zgadilo Filipovića preko mjere. Boksač je nakon toga objavio sljedeći status:



"Evo čitam i ne vjerujem, kod Požege neki Nijemac,očito psihički bolestan i lud izbo susjeda dok je ovaj bio na wc-u u vlastitoj kući.jos to nebi bilo šokantno da taj isti poremećeni monstrum nije prije dva dana drugom susjedu izmasakrirao ali bas izmasakrirao psa škarama za rezanje metala i onda nozem.škarama mu odrezao noge a onda nožem dokrajčio.i policija ga naravno privede,i umjesto da iste sekunde popije pritvor i nakon isteka istog dobije bar 5 godina zatvora njega puste isti dan??????!!!!! i naravno bolesnik 2 dana posle toga pokusa ubiti susjeda i sad se nesretnom čovjeku bore za život.koje smo mi smeće od pravne drzave.i taj koji je doneo odluku da se ovog idiota pusti treba dobiti iste sekunde golu nogu u golu guzicu i dobiti kaznenu prijavu ali od toga nista naravno nece biti.u jednoj Americi to se sigurno nebi dogodilo,niti bi takav psihopat ikada vise dosao u priliku napasti nekoga.kod nas ce brzo van,jer je ‘lud’ i ima ‘psihičke smetnje’.jos ako se dosjeti izjaviti da se liječio kod psihijatara u Bosni jer ga bilo sram u Njemackoj nema straha da ce dugo biti u zatvoru.pljuccccc!"



