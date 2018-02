Zanimljive maske, nevjerojatne transformacije i novih osmero kandidata čekaju nas u petoj sezoni najpopularnijeg zabavnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.



Nakon uspješno odrađene četiri sezone, u tijeku su pripreme za petu, još zabavniju sezonu.



Među kandidatima pete sezone je radijski i televizijski voditelj Davor Dretar Drele. Na humorističan i sebi svojstven način prokomentirao je svoje sudjelovanje rekavši kako je on najstariji natjecatelj u ovoj, ali i u svim prethodnim sezonama te da se nada se kako će se predstaviti u najboljem mogućem svjetlu.



Uz njega svoje transformacijske sposobnosti okušat će i pjevačica Maja Bajamić koja se osim glazbom bavi judom, a uz sve to završava Filozofski fakultet u Zagrebu smjer pedagogija i sociologija. Maja se veseli zahtjevnim ulogama i likovima koje će utjeloviti, a osobito joj je drago što je show ''Tvoje lice zvuči poznato'' humanitarnog karaktera.



U petoj sezoni gledat ćemo i glumce Matka Knešaureka i Katarinu Baban koji su igrali glavne uloge u seriji Zlatni dvori koja se prikazivala na Novoj TV. Osim glume i želje za izazovima ovaj dvojac povezuje i još nešto - Katarina je Matkova vjenčana kuma. S obzirom na svoju profesiju imali su do sada i nekih pjevačkih iskustava, ali oboje su svjesni kako sada ulaze u nešto novo i puno ozbiljnije čemu se naravno i neizmjerno vesele.



Amel Ćurić iza kojeg je zavidna pjevačka karijera uveseljavat će nas s ulogama koje će utjeloviti kroz petu sezonu popularnog showa. Još je 2003. Amel pobijedio u showu Story Supernova, a od tada niže uspjeh za uspjehom. Nada se kako će se kroz ovaj show dodatno glazbeno usavršiti, a najviše ga je strah ženskih uloga i plesa u visokim potpeticama.



Za razliku od njega hod u štiklama usavršila je Paola Valić Bekić koja se bavila glazbom, a trenutno je radijska voditeljica i blogerica. Upravo je ljubav prema glazbi motivacija ovoj kandidatkinji za sudjelovanje u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', a najviše ju kaže, privlače tonovi 80-ih pa se nada kako će dobiti barem jednu ulogu iz tog razdoblja.



Glumac Damir Poljičak će nas također uveseljavati svojim transformacijama, a njegov glumački talent zasigurno će tome doprinijeti. U svojoj se profesionalnoj karijeri okušao u nizu kazališnih predstava, na televiziji i filmu, a izazov i želja za promjenom bile su glavna motivacija za njegovo sudjelovanje u najgledanijem pjevačko plesnom showu.



Njegova glumačka kolegica Ana Vilenica također će se okušati transformacijama u različite uloge te utjeloviti neke od najvećih glazbenih legendi. Velika joj je želja nakon ovog showa okušati se u mjuziklu pa smatra kako sudjelovanje u ''Tvoje lice zvuči poznato'' može biti odlična odskočna daska za taj njen veliki san.



Kako će se novi kandidati snaći u brojnim izazovima i ulogama koje će nasumično dobiti, čiji ćemo sve skriveni talent otkriti, tko će biti najzabavniji, vidjet ćemo u petoj sezoni showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' na Novoj TV.