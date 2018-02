Zašto mladi Dumbledore nije gay?! Ništa od poljupca Johnnyja Deppa i Judea Lawa, fanovi Harryja Poterra ispalili

Albus Dumbledore, ravnatelj čarobnjačke škole Hogwarts, je gay, a to je poznato još otkako je 2007. JK Rowling, autorica serije bestselera o Harryju Potteru, to otkrila fanovima nakon što je napisala i posljednju, sedmu knjigu.

Kad je Rowling otkrila Dumbledoreovu homoseksualnost, bio je to značajan trenutak, Harry Potter se bio pretvorio u jednu od najzanimljivijih i najuspješnijih svjetskih franšiza, a to što je jedan od glavnih likova gay, makar je to obznanjeno tek nakon objave svih knjiga, bila je velika stvar.

Otkriće je dočekano s pohvalama i djelomičnim otporom u to vrijeme, budući da ni u knjigama ni u filmovima o Harryju Potteru nije bilo naznaka o seksualnosti ravnatelja Hogwartsa. Vremena su se uglavnom promijenila nabolje što se tiče gay zastupljenosti u popularnoj kulturi, pa su mnogi s nestrpljenjem iščekivali vidjeti kako će nova franšiza dublje uroniti u Dumbledoreov privatni život.

Stoga nije jasno čemu sada neodlučnost, mnogi ne vide razloga da se u filmu "Fantastične zvijeri: Grindelwaldovi zločini" taj dio Dumbledoreova života minimizira. Ako kažete da je lik gay, pokažite to, nije potrebna čarolija da se to napravi. A upravo će tako nekako biti budući da je David Yates, redatelj drugog nastavka franšize "Fantastične zvijeri", na pitanje o Dumbledoreovu ljubavnom životu odgovorio da njegova homoseksualnost neće biti eksplicitno istražena.

- Svi fanovi znaju da je on gay, imao je vrlo intenzivnu vezu s Grindewaldom kad su bili mladi, zaljubili su se u ideje, ideologiju i jedan u drugog – kazao je Yates.

Fanovi su "na nož" dočekali Yatesove komentare i okolišanje, izražavajući na društvenim mrežama razočaranje, što je i JK Rowling, kreatoricu Harryja Pottera i svega oko njega, te scenaristicu novog filma nagnalo da odgovori kritičarima.

- Dobivanje uvreda zbog intervjua u koji nisam bila uključena, zbog scenarija koji sam napisala a nitko od ljutitih ljudi ga nije pročitao, i koji je dio petodijelne filmske serije od koje je napravljen samo prvi dio, bilo je jako zabavno - sarkastično je napisala Rowling.

Ona je ranije stala u Yatesovu obranu i kad je u filmu angažirao Johnnyja Deppa usprkos optužbama za obiteljsko nasilje koje je protiv njega 2016. podnijela bivša supruga Amber Heard. Depp u "Fantastičnim zvijerima: Grindelwaldovi zločini" glumi zlog čarobnjaka Grindelwalda, dok Dumbledorea u mlađim danima glumi Jude Law.

Ovaj neodlučni pristup nastavak je frustrirajućeg trenda u blockbuster filmovima poput "Power Rangers" i "Ljepotica i zvijer". Oba su bila na naslovnicama s najavama o "eksplicitno gay likovima" ili, u slučaju "Ljepotice i zvijeri", o "isključivo gay trenutku". Kad su filmovi konačno stigli u kina, te namamljujuće scene bile su sve samo ne pravi primjeri LGBT zastupljenosti. Premda televizija nastavlja praviti iskorake na tom području, film i dalje naveliko zaostaje, pa je razumljivo razočaranje fanova vezano uz novosti o Dumbledoreovu liku.