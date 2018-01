Jeste li već primijetili pojačanje ekipi Big Brothera? Atraktivna Zadranka nevjerojatno je zgodna, a može se pohvaliti i zanimanjem kojemu danas svi streme

Šiška, šišku mije, Ne vidim ništa, Cijeli svijet mi se smije. Nek’ se samo smije, P je sretna kad se nitko ne svađa i ne bije. HAIR BY: @hair_by_marvina BOMBER AND SWEATSHIRT: @boylondon #hairstyle#goodhairday#blondehair#bangs#selfienation#instaselfie#beauty#beautyblogger#instadaily#instabeauty#style#styleblogger#styleinspo#fashion#fashionblogger#fashionista#fashionista#fashionlover#fashionstyle#šiksik

A post shared by P.S. (@paulasik) on Jan 29, 2018 at 5:04am PST