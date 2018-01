Teška životna priča natjecateljice Big Brothera: Djed nas je na prevaru poslao u udomiteljsku obitelj, majka je bila polupismena, nije znala...

Jedna od stanarki Big Brother kuće, Antonija Čatipović, gledatelje je već pri predstavljanju dirnula navevši kao razlog dolaska u Big Brother kuću želju za pobjedom ne bi li svojoj djeci priuštila uvjete za život.



Kako piše RTL, Antonija je imala teško djetinjstvo, zajedno s blizankom Anom od koje je mlađa 45 minuta. Njihova tužna priča počinje kada su zbog djeda obje s manje od godinu dana završile u udomiteljskoj obitelji, piše Jutarnji list.



- Naša biološka mama rodila nas je sa 16 godina, a budući da je bila polupismena, naš djed, a njezin otac, na prevaru nas je poslao u udomiteljsku obitelj. Pred nju je stavio papir i rekao da ga potpiše, objasnivši joj da potpisuje ugovor sa socijalnom službom, koja će joj osigurati siguran dom dok nas dvije malo ne odrastemo jer ju je prvo izbacio na ulicu kada je saznao da je trudna pa je spavala kod prijateljica. No, taj papir koji je potpisala bilo je zapravo odricanje od svih prava na djecu!, tvrdi Antonijina sestra Ana, koja trenutno čuva mlađu sestrinu kćer, dok je druga djevojčica kod očevog djeda.



Antonija i Ana su rođene dva mjeseca ranije pa su morale biti u inkubatoru, a obje su jedva preživjele, zbog čega je njihovoj biološkoj majci bilo još teže kada je s dvije male bebe morala, skoro svaki dan seliti od prijateljice do prijateljice.



- Čim je mama potpisala papir, idući dan stigla je socijalna služba i odvela nas. Završile smo u udomiteljskoj obitelji, u kojoj smo bile do naše treće godine. U obitelji je bilo petero djece, a mi smo nakon toga posvojene u jednu lijepu obitelj, prepričava Ana, koja ima samo riječi hvale za svoju sestru.



- Ona će pomoći svakome, ako ona ima, svi imaju, ako ona nema, nitko nema, kaže njezina sestra dodajući da Antonija voli svoju djecu više od svega zbog čega se i odvažila na ovaj 'pothvat'.



- Budući da ljeti prodaje ruže od šest popodne do šest ujutro, a zimi samo vikendom, treba joj novac ne bi li prehranila svoje cure o kojima se jedino ona brine, kaže Ana dodajući da joj sestra živi u jednosobnom unajmljenom stanu, a želja joj je priuštiti im normalan život.



- Antonija uvijek misli prvo na svoju djecu, a onda na sebe. No, i o meni se brinula kada godinu i pol dana nisam mogla raditi zbog bolesti. Tu smo uvijek jedna za drugu, kaže njezina sestra, koja je imala priliku upoznati biološku majku budući da su je pronašle u srpskoj emisiji 'Sve za ljubav'.



- Kako Antonija nije imala putovnicu, a ja sam tada već imala dijete, nije imao tko ostati s njim pa je Antonija ostala u Hrvatskoj, a ja sam upoznala mamu. No, njih dvije su sada u boljim odnosima i često se čuju i vide preko socijalnih mreža i videa. Nemamo dovoljno novca da odemo mami, ali vjerujemo da će se i to promijeniti, nada se Ana.



- Antonija je uvijek bila veliki borac za pravdu i pomogla je mnogima, a znate da se dobro uvijek dobrim vrati, zaključuje.

Antonija je tijekom predstavljanja prilikom ulaska u Big Brother kuću rekla da se često mora jadno obući kada prodaje ruže 'zbog ženske populacije, jer su ljubomorne'.



Govoreći o svojoj biološkoj majci rekla je da ju je prvo osuđivala, ali da je sada razumije, s obzirom da je i sama rano postala majka.



Progovorila je i životnim usponima i padovima.



- Nema gdje nisam bila - od doma, popravnog doma, sigurne kuće. Jedino još nisam ušla u Big Brother kuću!, izjavila je.

U slobodno vrijeme Antonija se bavi tarotom, a ističe kako su joj upravo karte rekle da će ući u show i doći do finala, ali će tada zeznuti samu sebe.



- U životu sam doživjela toliko razočaranja da smatram kako me u Big Brotheru više nitko i ništa ne može razočarati, zaključila je Antonija.