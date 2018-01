Posljednja poruka porno dive August Ames glasila je: 'Je... se svi'

Od sredine osamdesetih pa do danas najmanje je 28 porno glumica izvršilo samoubojstvo, a najmanje je 12 umrlo od posljedica predoziranja. Te su brojke vjerojatno i mnogo veće s obzirom na to da evidencija stradalih koju vode fanovi uglavnom uključuje samo glumice s “A liste”, dok tragedije onih manje poznatih, baš kao i njihove karijere, uglavnom prolaze potpuno nezapaženo, piše Jutarnji list.

Čim se pojavila na sceni, američka pornoglumica Olivia Lua, poznatija kao Olivia Voltaire, postala je instant hit među ljubiteljima sadržaja za odrasle. Počela je kao model, a zahvaljujući njezinoj, kako je govorila, “ekshibicionističkoj naravi” te povećem broju snimljenih hardcore scena, popularnost 23-godišnjakinje iz Philadelphije rasla je strelovitom brzinom te joj u travnju 2017., nakon jedva godinu dana staža u industriji, osigurala lukrativan ugovor s prestižnom agencijom LA Direct Models. Bila je rođena za taj biznis, tvrdili su upućeni, a s njima se slagala i struka. Atraktivna je brineta, naime, prošle godine nominirana za AVN (Adult Video News), najprestižniju nagradu u pornoindustriji, u kategoriji najbolje nove glumice. No dok je pred kamerama cvala, u privatnom je životu, danas je jasno, tonula u ponor.

U srijedu 17. siječnja na svom je profilu na Twitteru sa svojih 37 tisuća pratitelja podijelila danas se čini proročansku objavu. Uz fotografiju na kojoj pozira odjevena od glave do pete u crno napisala je: “Osjećam to svugdje. Ništa me više ne plaši”. Niti 48 sati kasnije, 19. siječnja, pronađena je mrtva u klinici za odvikavanje u zapadnom Hollywoodu. Kombinacija goleme količine propisanih lijekova i alkohola za djevojku koja je sreću, ali i bogatstvo tražila među satenskim plahtama u losanđeleskim filmskim studijima, bila je kobna.

Desetak dana prije svijet je napustila i 20-godišnja Lexi Forte, umjetničkog imena Olivia Nova. I ona se, baš kao i Olivia Lua, borila s ovisnošću koja je, čini se, bila toliko ozbiljna da su joj liječnici u listopadu prošle godine rekli da je krajnje vrijeme da se sabere jer njezin organizam neće moći još dugo podnositi teret alkohola i droge. Činilo se da je upozorenje shvatila ozbiljno jer je nedugo prije smrti tražila pomoć prijatelja u odvikavanju. Inače, u travnju prošle godine, taman u vrijeme kada je zakoračila u svijet pornografije, njezin je dečko umro od predoziranja heroinom.

Brineta iz Minnesote nije krila da je usamljena i često depresivnog raspoloženja, štoviše, samu je sebe nazivala “lonely lady” (usamljena dama), a na svom je Twitter profilu na sam Božić objavila status: “Sama na Božić, želim jednom obožavatelju priuštiti blagdanski poziv. To bi mi podiglo raspoloženje”. Pronađena je u svojoj unajmljenoj sobi u Las Vegasu, gola do pasa. Tada je, pretpostavlja se, mrtva bila već više od 12 sati. Iako je uzrok njezine smrti i dalje službeno nepoznat, pretpostavlja se da joj je presudila sepsa, uzrokovana teškom urinarnom infekcijom.

Yuri Luv, jedna od najpopularnijih pornozvijezda današnjice, čije je objave na Twitteru pratilo više od 391 tisuće ljudi, a na fotografijama koje je objavljivala na Instagramu oči paslo 253 tisuće fanova, svijet je napustila 15. prosinca. Pravog imena Yurizan Beltran, karijeru je započela u dobi od 18 godina, pozirajući za naslovnicu magazina Lowrider, nakon čega je uslijedio editorijal za Penthouse i, naposljetku, ulazak u svijet filmova za odrasle. Glumila je u više od 200 naslova, nakon čega je pokrenula vlastitu, prilično uspješnu stranicu za koju je kreirala “senzacionalne hardcore fotografije i videe u HD kvaliteti”. Posljednja fotografija koju je 31-godišnjakinja putem Instagrama podijelila s fanovima bila je njezin selfie uz koji su stajale riječi upućene dotičnoj Feliciji: “Predala sam ti budalu, a ti još uvijek vrebaš moj profil. Koji k.... želiš, kujo, posudi si outfit”.

Pronašao ju je vlasnik unajmljene kuće u kojoj je živjela u Bellfloweru u Kaliforniji, a pokraj kreveta na kojem je ležalo njezino beživotno tijelo pronađene su tablete. Uzrok smrti još je nerazjašnjen, no pretpostavlja se da se glumica predozirala.

Deset dana prije, 5. prosinca, 23-godišnja Kanađanka August Ames pronađena je kako visi sa stabla u parku dvadesetak minuta udaljenom od njezinog doma u Camarillu u Kaliforniji u kojem je živjela zajedno sa suprugom Kevinom Mooreom, producentom i redateljem filmova za odrasle.

August, pravog imena Mercedes Grabowski, u industriju je ušla 2013. te odonda snimila više od 270 naslova, među kojima su i ultrapopularni “Velike mokre grudi”, “Ne reci mužiću”, “Prirodno slasna” i “Sirovi talent 3”. Uz to što je sedma najpretraživanija osoba na stranici PornHub, četiri je puta bila nominirana za nagradu AVN, njezine objave na Twitteru pratilo je 618 tisuća, a senzualne fotografije na Instagramu čak 1,1 milijun ljudi. Nedugo prije smrti u intervjuu za podcast Holly Randall Unfiltered obožavateljima je priznala da boluje od bipolarnog poremećaja te da se već godinama bori s depresijom i raznim poremećajima ličnosti uzrokovanim teškim i nasilnim djetinjstvom. Ne čudi, stoga, što ju je javni linč kolega nakon što je, zbog brige o vlastitom zdravlju, odbila snimati s partnerom koji osim što snima hetero scene, povremeno zaigra i u gay pornićima, doveo do ruba. Naime, smatra se da su “crossover” glumci podložniji zarazi raznim spolno prenosivim bolestima, posebice HIV-om, a unatoč tome što je testiranje za sve aktivne glumce obvezno svakih 14 dana, nemali se broj umjetnika odbija izvrgnuti potencijalnoj zarazi. Ipak, mnogo je i onih koji takve odluke smatraju homofobnima i “neprofesionalnima”, zbog čega su je počeli napadati na društvenim mrežama, što August, očito, nije dobro podnijela.

“NISAM homofob. Većina djevojaka ne snima s frajerima koji glume u gay pornićima, zbog vlastite sigurnosti. To je jednostavno moja odluka. Ne želim vlastito tijelo dovoditi u opasnost, ne znam što oni rade u privatnim životima”, tvitala je nekoliko dana prije smrti. Od njezine “skandalozne” odluke do trenutka samoubojstva prošla su samo dva dana. Sadržaj njezina posljednjeg tvita, objavljenog 4. prosinca, glasio je: “Jebite se svi”.

Ni mjesec dana prije smrti August Ames, svijet je potresla vijest o smrti pornoveteranke Shyle Stylez koju je 9. studenog prošle godine majka pronašla mrtvu u obiteljskoj kući u Armstrongu u kanadskoj Britanskoj Kolumbiji. Uzrok smrti 35-godišnje zvijezde koja je, prije nego što se 2016. umirovila, u desetogodišnjoj karijeri snimila više od 400 filmova, počevši s “Perverznom točkom gledišta” te ušla u AVN-ov “Hall of Fame”, do danas ostaje nepoznat.

Ovih pet žena koje su umrle u razdoblju od samo tri mjeseca samo su posljednje u nizu tragično stradalih ljepotica koje nisu mogle izdržati pritisak što ga sa sobom nosi pornoindustrija. Od sredine osamdesetih pa do danas najmanje je 28 pornozvijezda izvršilo samoubojstvo, a još ih je 12 umrlo od posljedica predoziranja. Ti su brojevi vjerojatno i mnogo veći, s obzirom na to da evidencija stradalih koju vode fanovi uglavnom uključuje samo glumice s “A liste”, dok tragedije onih manje poznatih, baš kao i njihove karijere, uglavnom prolaze potpuno nezapaženo.

Uzrok tolikog broja samoubojstava, očekivano, leži u stigmi koja prati one koji se odluče za karijeru u “zabavi za odrasle”, pogotovo otkako su društvene mreže postale sastavni dio industrije. I pornodive su influencerice, doduše ne u svijetu kozmetike ili, primjerice, zdrave hrane, no činjenica jest da svoje sve manje mjesečne honorare u posljednjih nekoliko godina upotpunjuju suradnjama s različitim prigodnim brendovima. Naime, samo rijetke zvijezde zarađuju silan novac od glume: na desetak tisuća dolara po sceni mogu računati samo one najuspješnije, dok ostale dobivaju oko tisuću dolara za scenu seksa s muškarcem te oko 700 dolara za seks sa ženom, plus-minus deset do dvadeset posto, za The Independent je izjavio Derek Hay, osnivač agencije LA Direct Models, čije su članice bile i danas pokojne Olivia Nova te Olivia Voltaire. One koje su, pak, voljne uložiti “malo više truda”, mogu i više zaraditi. Tako, primjerice, za prvi analni seks pred kamerama, prvu scenu s pripadnikom druge rase ili prvi grupnjak djevojke mogu zaraditi i višestruko više - od dvije do šest tisuća dolara, kaže Hay.

Isto tako, dok su nekad, prije ere interneta, njihovi identiteti bili rezervirani samo za ciljanu publiku (i one koji su kriomice izučavali poluskrivene police u videotekama), danas su podaci o njihovu pravom identitetu, pa čak i mjestu stanovanja, udaljeni samo nekoliko klikova.

Osim toga što je većini nakon završetka glumačke karijere - koja, usput, traje samo nekoliko godina - gotovo nemoguće pronaći “normalni” posao, javno sramoćenje i blaćenje u režiji pomahnitalih fanova ili, još gore, njihovih boljih polovica postalo je dio svakodnevice pornozvijezda. Upravo je cyberbullying kriv za smrt August Ames, smatra njezin suprug Kevin Moore. Na njegovu se Mercedes okomila cijela četa kolegica iz industrije, iznio je u službenoj izjavi objavljenoj na web stranicama njegove pokojne supruge, a to je bio pritisak s kojim se ona, očito, nije mogla nositi.

“Napravila je screenshotove svega. Svog maltretiranja. Sve je na njezinu telefonu, uključujući i brojne tvitove koji su u međuvremenu izbrisani. Ostavila ih je tamo da ih nađem. Ako pucaš iz pištolja u zrak i taj metak slučajno nekoga ubije, svejedno ga je ubio”, izjavio je Moore, na čiju je stranu stala i legendarna Jenna Jameson, inače prijateljica pokojne Mercedes, žestoko osuđujući cyberbullying kao i APAC (Adult Performer Advocacy Committee), svojevrsni ceh pornoglumaca, koji se obvezao raditi na edukaciji svojih članova. Zadnje što ljudima iz industrije treba jest da se, uz maltretiranje koje trpe od ljudi izvana, još moraju nositi s negativnošću i uvredama iz vlastitih redova. Također, obvezali su se na pokretanje programa mentorstva koji bi trebao spriječiti ovakve tragedije u budućnosti.

Unatoč tome što javnost sve više osuđuje, vrijeđa i omalovažava, pornoindustrija i dalje strelovito raste. Svakih 39 minuta u SAD-u se snimi novi “prljavi” video, a godišnje se samo na PornHub uploada videomaterijala čije zbirno trajanje iznosi više od 68 godina. Tu istu web adresu, na kojoj se godišnje izvrši 85 milijardi pretraga, dnevno posjeti nevjerojatan 81 milijun korisnika koji u prosjeku na njoj provedu 9 minuta i 59 sekundi.

Procjenjuje se da čak 15 posto svih podataka na internetu čini upravo pornografski sadržaj, koji ondje ne bi bio da ga netko, i to u golemim količinama, i ne konzumira.

Unatoč tome što ti “prljavci”, koji umjesto s realnim radije liježu s fiktivnim boljim polovicama, vrebaju iza svakog ugla, sjede do nas u kafiću, ujutro nam kuhaju kavu, isplaćuju plaće i manikiraju nokte, i dalje smo skloni javno, ne razmišljajući o potencijalnim posljedicama, osuđivati one bez kojih zabava za sitne noćne sate ne bi postojala. A to, zasigurno, nikog uključenog ne bi veselilo.