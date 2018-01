Poznatog britanskog glazbenika Ed Sheerana jedan je islandski list proglasio mrtvim. Naime, uz vijest o smrti 82-godišnjeg Svavarija Gunnarija Sigurðssona, zaposlenika tvrtke Volvo, objavljena je Sheeranova slika.

Teško je povjerovati da bi netko mogao zamijeniti 27-godišnjeg glazbenika upečatljiva izgleda sa 82-godišnjakom tako da opravdanje, iako neobično, ipak postoji. Sigurðsson je, naime, u slobodno vrijeme nastupao kao Sheeranov imitator.

Hate to break it to u but Ed Sheeran is dead. It also turns out he is a 82 year old Icelandic man called Svavar. Ed Sheeran was apperantly only his stage name.... #ripsvavarsheeran pic.twitter.com/gxXuccmU2h