Pobjedniku Eurosonga otkazan nastup: pjevaču koji je žario i palio Jugoslavijom 'presudile' društvene mreže

Nastup Daniela Popovića, glazbenika koji je imao zvjezdani status za vrijeme bivše države, u klubu Močvara otkazan je nakon što je organizatorima ukazano na, kako kažu, njegove problematične izjave i nedopustivo ponašanje iz prošlosti, a koje se tiču “nasilničkog ponašanja prema bivšoj ženi”, navode iz udruge Torpedo Syndicate Zagreb.



Nakon što su na svom Facebook profilu objavili najavu nastupa bivše zvijezde, fanovi su javno, na samom profilu, ali i privatno organizatorima slali pritužbe te stavljali linkove na medijske članke iz prošlosti u kojima se Daniela proziva za nasilje. Samo neki od njih su prijašnje izjave pjevača, primjerice: “’Nisam nasilan, ali šamar mi se znao ponekad zalomiti’, na što su se nadovezali komentari tipa: Klub Močvara? Hoćete li doista dopustiti da nasilnik nastupa kod vas?!”, prenosi Jutarnji list.



Popović bez komentara



I organizatori udruga Torpedo Syndicate Zagreb su promptno reagirali kada im se ukazalo na propust.



“Budući da je obiteljsko nasilje nad ženama nešto što se u našem društvu redovito ignorira i relativizira pa tako imamo slučajeve gdje se nasilje HDZ-ova župana nad suprugom ignorira ili pravda izjavama poput ‘to vam je tako u braku’, dok su pijane pjevačke zvijezde koje fizički i psihički maltretiraju svoje supruge junaci nacije, smatramo da je jedina ispravna stvar da otkažemo nastup Danijela Popovića kako bismo poslali jasnu poruku da nasilje nad ženama HC punk scena neće tolerirati niti relativizirati”, stoji u obavijesti posjetiteljima Punk romantike u Močvari. Pokušali smo stupiti u kontakt s glazbenikom, koji prema zadnjim informacijama živi u Sloveniji, no do zaključenja ovog izdanja nismo dobili njegov komentar.



Pjevač poznat po hitu “Julie”, s kojim je 1983. osvojio četvrto mjesto na Eurosongu, u Močvari je trebao nastupati 10. veljače, a organizatoru Matiji Vlašiću, kaže, nije na pameti bila njegova prošlost.



- Kada sam dogovarao nastup, na pameti su mi bili samo stari hitovi, nisam ni znao za njegovu prošlost sve dok mi netko od posjetitelja na privatnoj bazi nije poslao članak u kojem piše kako je Popović mlatio svoju sada bivšu ženu. Kada sam to doznao, postupio sam po savjesti i otkazao nastup koji sam dogovorio s Popovićevom sadašnjom ženom - rekao je Vlašić te dodao da posjetitelje svejedno očekuje zabava 10. veljače.



Nedostatak podrške



- Sve se dogodilo u dva dana i karte za Popovića još nisu bile ni puštene u prodaju pa nije ni bilo negativnih reakcija. Srećom, umjesto Popovića nam je uletio kultni zagrebački pop-rock sastav Neki To Vole Vruće, no otkazali bismo mu nastup i da nismo nikoga drugoga mogli dogovoriti jer jednostavno smatram da je sasvim normalna stvar osuditi nasilje.



Nedostatak solidarnosti i podrške te društveni pritisak s kojim se vrlo često suočavaju žene žrtve nasilja velik su problem ovog društva te smatramo da je nužno raditi na tome da stvorimo društvenu klimu unutar koje će se ženama žrtvama nasilja pružiti adekvatna institucionalna pomoć umjesto da šaljemo poruku kako je najbolje da “šute i trpe” te da ih na taj način vraćamo ponovno u ruke zlostavljačima - smatra Vlašić, koji je dodao da velik broj žena ne prijavljuje slučajeve nasilja upravo zbog nedostatka podrške, nepovjerenja u institucije te straha od počinitelja i niskih kazni za zlostavljače.



“Odnos prema nasilju nad ženama kao i mehanizme zaštite moramo drastično promijeniti, a to možemo napraviti samo ako budemo imali nultu toleranciju na nasilje. Za ljubav, solidarnost i romantiku, protiv nasilja nad ženama”, stoji u objavi posjetiteljima koji su oduševljeni reakcijom organizatora.



“Neki to vole kad se ne tuče”, podržali su fanovi napisom na Facebook događaju nastup benda Neki To Vole Vruće za čiji će se koncert karte moći kupiti za nekoliko dana.