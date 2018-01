Još se bori s trudničkim kilima: naša voditeljica prisjetila se nekadašnje figure, pa pohvalila seksi fotografijom u bikiniju

Sasvim je prirodno u trudnoći 'pokupiti' koje kilo viška. Naravno da ima onih sretnica, viktorijinih anđelica, pa i naših 'vječno fit' poznanica, koje u tom specifičnom, 'drugom' stanju, s leđa izgledaju kao i inače, a nakon što se riješe trbuha, instantno vraćaju na staro.



No te su sretnice upravo to, a i rijetko koja tako lako donese bebu na svijet bez da joj se linija imalo promijenila.



S fizičkim promjenama se nosimo, naučili smo još u pubertetu, a i svaka godina, na stranu sada trudnoća, donese nešto novo. Treba ih prihvatiti i ići dalje, ali to ne znači da se ne možemo prisjetiti nekih 'zlatnih vremena'.



Nevena Rendeli nedavno je rodila blizanke, a naravno da joj je pusta sreća donijela i koje kilo viška. Time se i sama 'pohvalila', a našalila se priloživši i fotografiju iz nekih tanjih dana.



Veliko slavlje u obitelji Nevene Rendeli: poznata voditeljica na svijet donijela blizanke



Seksi izdanje u kupaćem kostimu nazvala je 'Retrospekitiva', nasmijavši pratiteljice koje vrlo dobro razumiju koliko tvrdoglavi znaju biti viškovi iz trudnoće. Ako neće dolje, neće, pa treba naučiti nositi novu figuru na najbolji način, ali ima i onih koje ne odustaju...

'Bit će i bolje', uvjerene su komentatorice.



'Naprijed mama, želim ti kao i sebi što prije ovakvu figuru!', zaključila je jedna uporna pratiteljica.