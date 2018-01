Karabatića pukla ljubav prema korijenima: Moj je otac Hrvat, majka Srpkinja. Sada su razdvojene zemlje, no za mene su još uvijek jedno...

Hrvatska je ove godine domaćin Europskog rukometnog prvenstva, a velika zvijezda francuske reprezentacije protiv koje Hrvatska u srijedu igra odlučujuću utakmicu za prolaz u polufinale je Nikola Karabatić, porijeklom Hrvat, piše Jutarnji.hr.



Stoga je francuski 20minutes odlučio upravo s njim napraviti intervju, a on im je ispričao sve o svojoj obitelji, porijeklu, praznicima i turizmu u Hrvatskoj.



Prije nego li je odletio za Zagreb rekao je koliko voli Hrvatsku, a onda je, kao da se ispričava, napomenuo: 'Ja sam Francuz, igram za francusku reprezentaciju i ponosan sam na to.'



Na tvrdnju da u Hrvatskoj ima puno obožavatelja, kao i onih koji ga ne vole, kazao je:



- Ma to je sve isto. Kad sam na terenu, onda su protiv mene, ali poslije me pitaju za autogram ili fotografiju i gnjave me. No znam da tako to ide i ne zamjeram nikome ništa - kazao je Karabatić pa na pitanje što Hrvatska za njega predstavlja odgovorio:



- Tu su moji korijeni. Srbija, Hrvatska. Moj je otac Hrvat, majka Srpkinja. Dolazim iz bivše Jugoslavije. Sada su razdvojene zemlje, no za mene su još uvijek jedno. To su moji korijeni koje poštujem i volim i tu je taj paradoks. No na kraju, ja sam Francuz i igram za Francusku i ponosan sam na to. To je ono što me usrećuje - kazao je i dodao da uvijek prijateljima savjetuje da odu u Hrvatsku na ljetovanje.



- Svi pričaju o Tajlandu, o nekim drugim zemljama... A ja im kažem da na sat i pol od Pariza imaju najljepšu zemlju i najljepše otoke na svijetu. Za mene je najljepša i zaljubljen sam u nju zbog njezine ljepote.

Na pitanje dolazi li iz Srbije i Hrvatske i njegov karakter, Karabatić objašnjava kako je tamo živio svega četiri godine i kako nema puno uspomena, no zaključuje kako, po onom što su mu kazali njegovi roditelji, ima svoju 'hrvatsko-srpsku stranu'.



- Možda sam naslijedio pogled na sport, to što uvijek stojim čvrsto na zemlji, to što uvijek želim pobijediti. Da, možda to dolazi otamo - kazao je i dodao kako Hrvatsku veže za ljetovanje i odmor.



- Imamo malu kuću kraj mora, blizu Splita. Tamo idem na odmor s obitelji, s roditeljima posjećujem rodbinu, baku, djeda, rođake, prijatelje. Za mene Hrvatska je Dalmacija, Jadransko more, otoci... - kazao je Karabatić i dodao kako ne misli da Hrvatima smetaju brojni turisti jer oni žive od turizma.



- Naravno da ne mogu živjeti samo od turizma i da se država bori s ekonomskim poteškoćama, kao i brojne druge. No radi se o vrlo mladoj zemlji koja je oduvijek bila poznata kao zemlja za odmor. Ali ima i stotinama godina bogatu povijest i kulturu, kao i krasne ljude - zaključio je.