Tri dana najboljeg rođendana

Popusti, nagrade, zabava i brojna iznenađenja očekuju vas od 12. do 14. listopada na rođendanu City Centera one.

Jedinstveno koncertno iskustvo doživjet ćete u subotu, 13. listopada, od 20 sati, jer rođendan se slavi uz veliki koncert domaće glazbene dive – Doris Dragović. Njoj će se pridružiti i dragi gost Jacques Houdek, a i vi možete biti među tisućama onih koji će bezvremenske hitove pjevati u glas s neponovljivom Doris. Koncert je za sve posjetitelje besplatan.

Naravno, dobra proslava podrazumijeva i odlične rođendanske popuste! Povedite cijelu obitelj i uživajte u shoppingu u vašim omiljenim trgovinama koje su se pridružile slavlju i pripremile odlične popuste i posebne ponude koji traju cijeli vikend. Obnovite garderobu, razveselite najdraže lijepim sitnicama i punih vrećica uživajte u rođendanskom slavlju, a popis svih popusta pronađite na www.citycenterone.hr.

Te iste pune vrećice donose vam i mogućnost sudjelovanja u zabavnom nagradnom natječaju i osvajanje fantastičnih nagrada: 10.000, 5.000 ili 3.000 kuna u poklon bonovima City Centera one. Prošetajte do interaktivnog ekrana koji vas čeka cijeli rođendanski tjedan te uz predočenje računa u minimalnom iznosu od 50 kuna iz bilo koje trgovine City Centera one uhvatite najviše rođendanskih poklona. Pokažite brzinu i spretnost na interaktivnom ekranu u natječaju 'Osvoji pun ormar rođendanskih poklona' jer tri natjecatelja s najvećim brojem bodova osvajaju fantastičneshopping nagrade!

Rođendan je izvrsna prilika da se sjetimo i pomognemo onima kojima to najviše treba pa ćete 5 kuna, koliko ćete platiti komad City torte i čašu pjenušca, usmjeriti udruzi Jak kao Jakov koja pomaže obiteljima s djecom oboljelom od malignih bolesti. Naziv humanitarne akcije je 'Daj 5 za bolji svijet', a svi mi možemo svojim djelima učiniti svijet barem malo boljim mjestom. Kroz humanitarni program vodit će vas poznate dame: Marijana Batinić i Ines Nosić, a njima će se pridružiti brojni glumci, pjevači, voditelji, kuhari i druge osobe iz javnog života.

Djeca će pak biti u centru zbivanja sva tri rođendanska dana. Čekaju ih zabavne kulinarske radionice i natjecanja uz poznate kuhare; moći će postati nove City zvijezde uz makeover i osobne naslovnice magazina; ludo se zabaviti u gamerskom kutku, sudjelovati u plesnom natjecanju, modelirati balone, uživati u nastupima mađioničara, predstavama i slatkim iznenađenjima. I šećer na kraju: poseban koncert uz mnogo dobre zabave za svu djecu pripremila je Domenica.

Super zabavni program proučite na linku Dječji rođendanski program.

A da biste stigli uživati u baš svim rođendanskim aktivnostima, u petak i subotu je radno vrijeme produženo pa je Centar otvorendo 22 sata.

Pozivnicu ste dobili, dođite i zabavite se na tri dana najboljeg rođendana City Centera one.