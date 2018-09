Zima s pet zvjezdica uz BMW i MINI vozila

Kako biste ove godine za vožnju u zimskim uvjetima bili spremniji nego ikad, iz Tomić & Co. salona stižu lijepe vijesti: za nove BMW i MINI automobile kupljene od početka rujna do 30. studenog te isporučene do 31. prosinca 2018. godine na dar se dobiva set zimskih kotača uz niz ostalih pogodnosti.

„Zima s pet zvjezdica“ naziv je ove akcije kreirane povodom velike obljetnice 25 godina poslovanja tvrtke Tomić & Co., a sve kako bi se vozačima pružilo istinsko zadovoljstvo vožnje u svako godišnje doba. Posebna ponuda vrijedi za sve MINI modele i BMW vozila serija 1,2, 4, 5, 6, 7, 8, X2, X3, X4, X5 i X6. Naravno, ponuda je aktualna i za BMW serije 3, izuzev izdanja BMW 318d Silver 25 koje se nalazi na posebnoj rođendanskoj akciji. Zimski kotači daruju se i pri kupnji najprodavanijeg BMW-a u Hrvatskoj, modela BMW X1, osim edicije BMW X1 sDrive18d Edition 25 za koju su i dalje aktivne posebne pogodnosti.

Podsjetimo, u Hrvatskoj je zimska oprema obavezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga, a u mnogim europskim zemljama i mnogo ranije. Odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika. Iako mnogi zimske kotače povezuju s pojavom snijega, priprema automobila za zimu potrebna je već pri pojavi prvih niskih temperatura.

Da je slijediti ovo pravilo istovremeno ekonomično i prikladno, dokazuje podatak da upravo sistematična upotreba materijala smanjuje potrošnju goriva i snižava razinu buke. Također, BMW i MINI gume s oznakom zvjezdice odlikuje posebno dug životni vijek, najviše ocjene za sigurnost i vrhunska run-flat tehnologija. S druge strane, ljubitelji sportskih automobila znaju da jedino originalni kotači savršeno pristaju dijelovima ovjesa i adaptivnim sustavima za maksimalno prianjanje i izvedbu. Svaka guma prolazi stroga testiranja s do 50 različitih kriterija kvalitete, a razvijaju su u suradnji s odabranim premium proizvođačima poput Bridgestonea, Continentala, Dunlopa i Goodyeara te dizajniraju kako bi savršeno odgovarale svakom pojedinom vozilu i stilu vožnje.

Sve detalje ponude „Zima s pet zvjezdica“ kao i informacije o ostalim pogodnostima pri kupnji novih automobila, saznajte u BMW i MINI Tomić & Co. salonima diljem zemlje.