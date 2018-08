Otkačeni Dance 90tih uz live I BEE i Mineu

Zadnji vikend školskih praznika, točnije u petak 31.08.2018 ekipa Fun parka Biograd odlučila je proslaviti sa najrasplesanijim partijem na ovim prostorima. Poradite dobro na kondiciji, jer u goste najzabavnijem parku dolazi Dance 90-tih eksplozija sa dvije dance kraljice IBEE i Mineom! Lake note i ludi ritmovi koji su nekoć vladali hrvatskom scenom i danas su vrlo popularni, a ludi Dance 90-tih party pun je pogodak za kraj školskih praznika uz mnoštvo pjene,balončića i tematskih partija.

Podsjetimo 90 tih godina trend muzika gibala se u plesnim ritovima, koji su punili disco klubove. Zarazna plesna muzika 90-tih još i te kako živi u mnogim klubovima diljem Lijepe naše, a hitovi dance 90-tih zarazili su i nove generacije.



A u goste Fun parku Biograd dolaze dvije dance kraljice Ivana Banfić I BEE i Minea, koje itekako dobro znaju protresti plesni podij, o čemu svjedoče lude atmosfere punih klubova.



I Bee – Ivana Banfić, pošteno je zatresla dance razdoblje svojim hitom Šumica. 1994. objavila svoj drugi studijski album Istinite priče vol.1, pod umjetničkim imenom I BEE. Pjesma “Ti si bolji”, poznatija kao “Da mu nisam dala”,koji je bio najavni singl za album. Nakon toga objavljuje singl “Šumica”, koji postaje veliki ljetni hit. Godine 1995. objavljuje album Mala škola ABC. S albuma se izdvojila pjesma “Cigareta”. Ubrzo nakon albuma izdaje pjesmu “Šumica 2” . Pjesmom „Imam te“ osvaja festivale a i biva nominirana za hit godine na Porinu 1999. Ivana Banfić zasigurno spada u vodeća dance, a i pop glazbena imena Hrvatske, a i šire regije. Energična I Bee svojim live nastupom dobro će razgibati sve ljubitelje dance ritmova, a i one koji to nisu, ali će se lako prepustiti zaraznim zvukovima nekad najtraženije plesne muzike na ovim prostorima, koja je osvojila klubove širom Hrvatske.







Minea također poznata pjevačica iz tog razdoblja, više puta nagrađivana na festivalima širom Hrvatske, ali i u susjedstvu. Njene najpoznatije pjesme su: “Good boy”, “Vrapci i komarci”, ” E, pa neka”, “Rano”, “Da me ‘oće Stipe”, “Još si moj”, “Sija sunce ” i mnoge druge. Minea je surađivala s Tončijem Huljićem i sredinom 90 tih godina hitovima iz Tonika radionice osvajala plesne podije širom regije.







Uz nastup Dance kraljica, Fun park Biograd priredio je zanimljive tematske partije, a uz lude vožnje program počinje već od 15 h:



15,00 Ulaz - glazbene i modne akrobacije devedesetih

17,00 Glazbeni Baywatch pjena party

18,00 Priredba za djecu „ Koje je godišnje doba najljepše“

19,00 DJ Chany „ Volim 90-te „ ( Nirvana club )

19,30 IVANA BANFIĆ i MINEA



21,00 – DJ PIPI BAR

Glazba 90-s!

Dance & Cocktail Party 90-te

Top 3 svjetska koktela uz „Djevojku sa sela“



Dakle 31.8.2018 pripremite se plesno scenski urnebes i na samom finalu ljeta uđite u ludu Dance godine. Zatresite se uz energične ritmove Šumice, lovite Vrapce i komarce, a za dress code ne brinite jer otkačenih efekata neće nedostajati. Ulaz na ovaj zabavni plesni podij je besplatan, a kupone za dnevne i pojedinačne vožnje pronađite na ulazu!