Ako ne znate kako se rashladiti ovog ljeta, svratite u Cineplexx i uživajte u COOL LJETU.



Ovoga ljeta rashladite se uz COOL LJETO u Cineplexxu City Center one! Svake srijede od 27. lipnja do 29. kolovoza uživajte u projekcijama najnovijih filmskih hitova po super cijeni od samo 22 kune, a nakon filma potražite ledeno osvježenje uz besplatan sladoled koji vam poklanja KFC.



Na velikom filmskom platnu Cineplexxa vas očekuju Izbavitelji 2, Ant-Man and the Wasp, Hotel Transilvanija 3, Mamma Mia! Here We go Again i mnogi drugi.



Uz raznolik izbor filmova u kojima ćete ovoga ljeta imati priliku uživati, dosada tijekom vrućih dana sigurno neće biti na rasporedu!



Potražite svoje ulaznice online ili na blagajnama kina i rashladite se uz COOL ljeto! Više detalja potražite na www.cineplexx.hr.



Vidimo se u Cineplexxu City Center one!