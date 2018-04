Cineplexx i KFC te časte

Uživanje u najnovijim filmskim hitovima postaje još bolje uz Cineplexx City Center one! Od 29. ožujka do 30. travnja pogledajte najnovije filmske hitove, a nakon toga uživajte u ukusnim zalogajima u KFC-u.

Uz svaku kupljenu ulaznicu za film u 4D tehnologiji, KFC vam poklanja kupon za BSMART. Tako nakon nezaboravnog kino iskustva možete odabrati jednu od pet kutija s najukusnijim pilećim zalogajima. One koji ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom kupe ulaznice te se upuste u avanturu ispred velikog platna očekuju kuponi s 2 gratis stripsa u KFC-u.

Bez obzira koji film odaberete, jedno je sigurno – ovaj odlazak u kino zadovoljit će sve vaše apetite. Ne čekajte!

Posjetite www.cineplexx.hr, odaberite film i uživajte.