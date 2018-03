Pozivamo vas na rođendanski party godine!

U povodu drugog rođendana Magente 1 Hrvatski Telekom u partnerstvu s Jutarnjim poklanja svim čitateljima 600 gigabajta besplatnog interneta i 20 MiFi uređaja koji omogućuje internet posvuda!

U 360 live prijenosu na Facebooku Jutarnjeg Toni Cetinski pozvao je sve na veliki rođendanski party Magente 1 na Trgu bana Jelačića 14. travnja u 20 sati.

Tony je na Zagreb Eye – vidikovac na Trgu bana Jelačića - stigao iz Istre kako bi se pridružio Magenta slavljeničkom timu. Uz njega su bili muzičari i gosti koji će nastupiti na koncertu - Marko Kutlić, Jure Brkljača i Damir Temelko, kao i skladatelj Miroslav Rus, kojeg Tony zove svojim bratom.

Rus mi je napisao jednu strašnu pjesmu! Pri tom mislim genijalnu! Album smo već najavili spotom “Kao u snu” koji je do sada pregledan već više od milijun puta. Ako je to neki pokazatelj da je publika zavoljela pjesmu, onda smo na dobrom putu. Na velikom koncertu u Zagrebu bit će i puno mojih prijatelja, odličnih glazbenika, ali i deset gudačica, djevojaka koje fantastično sviraju. Što znači da sjedenje nije opcija, već računamo na čagicu - rekao je Tony.

Darujemo građanima nastup jednog od najboljih hrvatskh pjevača. Na Tonyja je pao izbor jer uvijek želimo nešto posebno i nešto novo, a upravo će na rođendanskom slavlju on predstaviti i svoj novi album “Kao u snu” - rekla je Nataša Rapaić, članica Uprave HT-a i glavna operativna direktorica za privatne korisnike.Oni koji ne mogu doći moći će pratiti Tonyjev koncert uživo na MAXtv-u, MAXtvToGo-u, Facebooku Jutarnjeg i Facebooku HT-a i YouTubeu bilo gdje u zemlji uz novu uslugu HT-a "Internet posvuda", koja po prvi put u Hrvatskoj korisnicima Magente 1 omogućava - osobni WiFi na jednoj od najboljih mreža u Europi.

Ne samo to, nego će i svi korisnici HT-a na dan izlaska Tonyjevog albuma imati mogućnost besplatno ga downloadati s portala Moj Telekom. Snimka koncerta bit će nakon tjedan dana dostupna u MAXtv videoteci i tamo ćete je moći vrtiti punih šest mjeseci. Još jedna potvrda da tehnologija i muzika više ne mogu jedno bez drugog.

Tu veliku ulogu ima i nova usluga koja uključuje MiFi uređaj: mala spravica koja omogućava dijeljenje mobilnog interneta svima u okolini, baš poput osobnog WiFi-ja. To znači da uz pomoć njega na nekoliko uređaja možete pratiti svoje omiljene sadržaje. Upravo idealno za nadolazeće Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji koje počinje u lipnju. Jer utakmice ćete moći pratiti na vikendici, na moru ili na Velebitu – ako imate MiFi.

MiFi je prije svega osmišljen za potrebe korisnika kad su na putu. Odličan je kao centralni hot spot za nekoliko uređaja, pruža odličnu sliku i razlučivost zbog velike brzine interneta - pojasnio je Saša Kramar, član Uprave HT-a i glavni operativni direktor za poslovne korisnike.