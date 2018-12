Zbog ovog mladića i njegovog projekta, preko 50 milijuna očiju u travnju će biti upereno u Split

Hrvatski gejmeri, pozor! Najbolje svjetske Dota 2 ekipe opet će se okupiti u Lijepoj našoj, konkretno u Splitu, na 300 tisuća dolara vrijednom turniru AMD Sapphire Dota Pit. Budući da je došlo do reorganizacije turnira, u svijetu će ih ubuduće postojati samo sedam, te će jedan od njih u predsezoni ugostiti gejmersku kremu i u gradu podno Marjana.

To je samo potvrda našeg dobrog rada, truda i zalaganja. Valve nam vjeruje i ovim turnirom želimo u potpunosti opravdati to povjerenje – kazao nam je Ivan Marušić, osnivač tvrtke "Ane Game Agency", organizatora turnira.

Valve je tako još jednom potvrdio natjecanje u Splitu kao jedan od licenciranih Minora na kojem će svjetske ekipe skupljati bodove za odlazak na The International (pandan finalu svjetskog prvenstva). O kojim je ekipama konkretno riječ, doznat će se kasnije, i to zbog promjene u sustavu natjecanja. Prvo se trebaju održati kvalifikacije, ali ako je suditi po dosadašnjim iskustvima, entuzijasti Dote 2, ali i ostali gejmeri, doći će na svoje.

– Planiramo cijeli niz aktivnosti. Turnir će biti središnji dio, no nećemo stati na tome. Cilj nam je svima približiti gejmersku kulturu, pokazati što se nudi i konačno se othrvati stigmi kako je gaming gubljenje vremena pred računalom. Svjetski način razmišljanja odavno je krenuo u tom smjeru i Hrvatska se lagano pomiče, no turnir poput ovoga sigurno će ne samo obogatiti domaću gaming scenu, nego i pokazati za što je Split sposoban – kazao je Marušić.

Nadolazeći turnir bit će najduži dosad – trajat će od 22. do 28. travnja i opet će se održati u Spaladium Areni.

Podsjetimo, zadnji turnir odvijao se u nešto intimnijoj atmosferi hotela "Le Meridien Lav" u Podstrani, no Marušić smatra da je ne samo splitska, nego i publika iz regije dovoljno sazrela da svojom brojnošću pokaže da gejmera uistinu ima, i to sve više.

U studenom prošle godine slavila je ekipa Team Liquid, koja je tada u svojem rosteru imala igrače "teške" (ukupno) 14 milijuna dolara. Tada se i zamalo dogodila senzacija jer su Team Liquid osvojili The International (svojevrsni svjetski finale Dote) 2016. godine, a umalo su ih u Splitu, na jednom od Minor turnira u Dota Pro Circuitu, svladali Kinezi iz ekipe Vici Gaming.

Na kraju je slavio Liquid s 3:2. Ove je godine impresivni International osvojila ekipa OG i tako zaradila malo više od 11 milijuna dolara. Drugo mjesto vrijedno je spomena zbog toga što ga je osvojila ekipa PSG.LGD i tako zaradila više od četiri milijuna dolara. I da – PSG, odnosno Paris Saint Germain, poznata nogometna momčad priključila se e-sport vlaku i osnovala vlastitu ekipu, koja postoji već neko vrijeme. I to redom u igrama Dota 2, FIFA, Rocket League i FIFA online... U tome nisu jedini.

Nogometne ekipe iz Premiershipa (Manchester City, West Ham), Bundeslige (FC Schalke, Wolfsburg) i La Lige (Valencia) imaju svoje e-sport odjele, a drugi su već jednom nogom u njihovu osnivanju. Što je sigurno, sigurno je. Osim Splita, dosad su poznati jedino Dota Minor turniri u Stockholmu i u Bukureštu, a rano priznavanje znači to da svi gejmeri iz svijeta željni dolaska itekako imaju vremena za kupnju ulaznice i rezervaciju smještaja.

– Ulaznice će biti povoljne, o tome ćemo detaljnije kako se turnir bude približavao. No, jamčim da će svi oni željni dolaska u Spaladium Arenu moći doći i guštati ne samo u mečevima, nego i u popratnim sadržajima. I oni koji "potegnu" iz regije ili drugih država imat će što vidjeti. Također, 50 milijuna ljudi zadnji je put preko interneta pratilo turnir, pa ne postoji razlog da se isto ne ponovi i ove godine. Grad Split tako će doći do domova višemilijunskog auditorija, što je sjajno ne samo za promociju, nego i otvara vrata brojnim poslovnim suradnjama – rekao je Marušić.

Ono što je zajedničko fanovima e-sporta, bez obzira na to koju igru igrali, a što poduzetni ljudi počinju sve više shvaćati, jest njihova strast. Strast prema Doti, Counteru, PES-u... I to što su spremni učiniti sve kako bi zadovoljili tu strast. Znači, spremni su platiti kako bi gledali svoje omiljene igrače, voljni su čak i otputovati na pojedine turnire, a sve kako bi uživo vidjeli omiljene e-sportaše i ujedno se družili sa svima onima s kojima dijele tu veliku strast. Ukratko, ni po čemu se ne razlikuju od ostalih navijača, nogometnih ili iz ostalih sportova.

Jedni sakupljaju opremu koju koriste njihovi omiljeni gejmeri, a drugi dresove (iako i ovi prvi naveliko troše na isto). I jedni i drugi sakupljaju potpise, znaju sve o omiljenim ekipama, igračima i igrama, te i jedni i drugi dijele golemu strast navijanja.

Iako je e-sport turizam u povojima te se standardi još uvijek uhodavaju, to nije razlog da ga se posve isključi iz računice gradova, vlasnika dvorana, hotela i ostalih turističkih sadržaja. Naprotiv, kako je sve još u povojima, pruža se prilika da pioniri udare svoje standarde i uberu vrhnje. Sve što je potrebno su vizija i hrabrost.

Ako mislite da je ovo recept samo za velike, postoji jedna novost. Veliki gradovi već uglavnom imaju svoj turistički pedigre, no gradovi poput Jönköpinga u Švedskoj, Katowica u Poljskoj te Odensea u Danskoj poslužili su se globalnim e-sport događajima, poput ovoga u Splitu, kako bi obogatili svoju turističku ponudu i dodatno se brendirali i orijentirali prema mlađoj, ali unatoč tome platežno potentnoj publici.