'Dogodila mi se ljubav na prvi pogled!': Tončica Čeljuska iskreno o intimnim životnim detaljima, evo što nam je otkrila o unučici

Dugogodišnja HRT-ova urednica i voditeljica Tončica Čeljuska nije mogla poželjeti ljepši Božić. U 50. godini postala je baka, a emotivnom porukom na društvenim mrežama raznježila je vjerne gledatelje.

Jedna od najatraktivnijih HTV-ovih voditeljica postala baka: Najljepši božićni poklon koji sam ikad dobila...

– Moj život je od ovog Božića bogatiji za jedno novo voljeno biće, jednu preslatku curicu. Na svijet je došla moja unučica, malena Amelie, najljepši božićni poklon koji sam dobila – napisala je Tončica ispod fotografije. Unuku joj je rodila starija kći Anuška, koja sa suprugom živi u Švicarskoj, a novinarka rodom iz Baške Vode još uvijek je pod dojmom.

– Neobičan je to i poseban osjećaj. Nevjerojatno je kako vam to malo biće koje se tek pojavilo tako brzo postane centar svijeta. Svi su u obitelji oduševljeni i ne možemo je se nagledati. Odjednom si potpuno zaokupljen tim slatkim stvorenjem i sve je drugo sporedno. Imati malu bebu u obitelji najveća je sreća. A biti mlada baka je fenomenalno jer ima li ičeg ljepšeg nego uživati u sreći svog djeteta i novom životu koji je tek stigao. Svi koji su to već iskusili dobro me razumiju, a oni koji nisu, od srca im želim da to dočekaju – kazala nam je uzbuđena Tončica, koja je unuku primila u ruke dva dana nakon njezina rođenja u Zürichu.

– Čim se rodila, sjela sam u avion i to je bilo silno uzbuđenje. Čim sam je uzela u ruke, dogodila mi se ljubav na prvi pogled. Magično je to prepoznavanje i povezanost koju imamo sa svojom djecom i njihovom djecom. Ime su roditelji odabrali jer je nježno i dobro zvuči uz njihova imena, Anuška i Michel.

Osim toga, živjet će u Švicarskoj, tako da je tamo to ime razmjerno uobičajeno iako je francuske tradicije. Amelie je vrlo slična Anuški kad je bila malena. Još je premalena za neku interakciju, ali se već sada vidi da će biti vrlo radoznala i živahna – zaključila je urednica emisije "U svom filmu", čija unučica možda jednog dana krene i bakinim stopama pa postane novinarka.