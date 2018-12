Pogledajte veliku fotogaleriju: pobjednici ove lude utrke u Kaštelima kući su odnijeli vreću sa - 100 tisuća lipa!

Točno u 15 sati grunulo je iz kule Top u Kaštel Sućurcu, čime je službeno počela 15. po redu utrka karića koja se svake godine održava na blagdan Sv. Stjepana.

Di ćeš lipšeg nego nakon Božića, spize, obiteljskog ugođaja izać malo na ariju među mištane, čestitat dragin ljudima Božić, i pogledat - naravno i navijat za svoje favorite na tradicionalnoj utrci karića. Na Glavici, pored kule Top, okupila se družina, ljudi koji vole jurilice na balinjere, a oko njih mnoštvo znatiželjnika. Svi iščekuju nove pobjednike, a nismo ih ni ove godine dugo čekali, jer utrka traje svega tri minute. A, ovogodišnja pobjeda otišla je u ruke ekipe „A je to“ za koju su nastupili Ivan Škalic i imenjak mu Mišković.

Njih dvojica bili su najbrži i najspretniji kroz stazu koja se protezala od Glavice preko rive, pa opet do Glavice, a za nagradu su - ni manje ni više- nego osvojili 100 tisuća lipa ili ti ga 1000 kuna, medalje, bengalke, knjige, a svoju pobjedu začinili su šampanjcem.

Na startu se tako našlo deset ekipa, od onih srednjih godina pa do najmlađih. A, među njima, barem u onom natjecateljskom dijelu nije bilo nepobjedivih Joška Šarića i Josipa Mandarića koji su četiri godine zaredom kroz ekipu "Didove oči" osvajali ovu utrku. No, pratili su natjecatelje iz publike.

- Što kazati, nismo se pripremali niti jedan dan. Ovo nam je drugi nastup na ovoj utrci i sretni smo što smo bili najbolji. Tajna pobjede je u zagrijavanju, fizičkoj spremi ali i balinjerama. Uz to, najvažnija je volja. Nije baš toliko teško, ali pred kraj isto ponestane snage. Pravu stvar smo napravili što smo imali samo jednu izmjenu tijekom utrke, i smatramo da je to bio ključ pobjede. Volija bi da više današnje dice zna šta je karić, šta su balinjere, da ih roditelji u još većem broju dovode na ovu utrku - kazali su nam pobjednici vjerujući kako će 100 tisuća lipa potrošiti do kraja ove godine. U narednih par dana.

- Nije lako proć ovih 700 metara. Na kraju je bilo najteže - zaključili su novi pobjednici sućuračke utrke karića koju je i ove godine organizirao oldtimer moto klub Adria.

Zabilježimo i ovo: „Frzelini“ za koje su vozili Luka Žuljević - inače europski prvak u kickboxingu i Marin Kapetanović, obojica iz Kaštel Kambelovca s osvojenih 20 tisuća lipa na cilj su stigli drugi, dok su treće mjesto osvojili „Strikan i netjak“, Matej Lovrić i Tonći Tomić iz Splita, a oni su kući otišli s 10 tisuća lipa.

Nakon utrke, oni najmlađi imali su se prilike slikati u starim oldtimerima,a cijeli događaj organizirao je oldtimer moto klub Adria čiji nam je predsjednik Tonći Šiškov-Zagor kazao kako je ovo jedan lipi događaj koji ljude podsjeća na djetinjstvo i dječje igre.

- Ni kiša ni bura ni nevere nisu uspjeli omesti ovu utrku koja je postala kaštelanska tradicija - kazao je zadovoljan Zagor.