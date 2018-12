Ne postoji savršen božićni dar, ali postoji najgori: ovo nikada nikome ne biste trebali darovati ispod bora

Iako je Božić stigao, a svojim ste najmilijima jamačno već kupili dar, moguće da ćete blagdanske posjete "obavljati" tek nakon što se slegne sva hrana u kojoj ste uživali - za dan, dva, nakon "Stipana".

A ako još niste na čisto što biste poklonili rođacima, prijateljima koji su tek uselili u zajednički stan ili pak novovjenčanim mladencima koji su (ionako) daljnja rodbina, donosimo nekoliko brzniskih savjeta, kao i jedan veliki "ne".

Postoji, naime, dar koji nikako nije poželjan, ni u kojem kućanstvu, ni u kojoj prilici, pa ni za Božić. A to su kućni ljubimci.

Organizacije za zaštitu životinja, kao i brojna prihvatilišta poslali su važnu blagdansku poruku svima onima prijateljski raspoloženima koji polažu nadu u to da će njihov "krzneni" dar biti prihvaćen i voljen - statistika, naime, pokazuje, da vrlo vjerojatno neće, piše CNN.

Darovi u "obliku" životinja pokazali su se unazad desetak godina kao pravi debakl. Zašto?

Imati životinju i brinuti o njoj poseban je posao, poseban je način života. A ako se osoba nije sama naumila baviti time i živjeti na taj specifičan način, u cijeloj priči i nema mnogo "kruva".

"Životinjama nije mjesto ispod božićnog drvca", upozorava zato Sven Fraaß, glasnogovornik u prihvatilištu životinja u njemačkom gradu Hanoveru. "Radi se o budućim članovima obitelji o čijoj brizi je potrebno temeljito planiranje", dodaje.

S toga, bez obzira koliko vas djeca molila, ne poklanjajte im životinjicu za Božic, tvrdi on.

Kućni ljubimci su, naime, konstantna i vrlo odgovorna obveza, a koliko god početno oduševljenje krznenim iznenađenjem bilo veliko, ono isto tako može splasnuti, iza čega ostaje trajna vezanost za živo biće - a ona nije uvijek moguća.

Nekoliko država u svijetu upravo je iz tog razloga odustalo od usvajanja životinja za vrijeme praznika, sve kako bi ih poštedjeli stresa oko preseljenja i, konačno, napuštanja. Većina tih malih "poklona", naime, završi natrag u prihvatilištu nakon što bladani prođu i realnost te posao stupe nazad na snagu.

Suočeni s dnevnom rutinom, užurbanošću, stresom, roditelji odluče životinje jednostavno vratiti - ponekad čak i djeci dojade, naročito nakon što shvate da nije sve u igri, već da je mnogo toga u obveznim šetnjama, hranjenju i odlascima u veterinara.

Jana Hoger, glasnogovornica najveće udruge za zaštitu prava životinja u svijetu, People for the Ethical Treatment of Animals, kaže da ljudi tijekom božićnih praznika često nastupe ishitreno, darivajući životinje, no to ubrzo požale. Tako je barem dosad pokazala praksa.

Dokle god je, dakle, riječ o daru, držite se podalje od prihvatilišta za životinje. Osim ako se ne radi o nekome s iskustvom udomljavanja ili pak velikom (dugogodišnjom) željom - prepustite svojima bližnjima da se sami odluče na ovaj korak.

A što darovati? Aparat za kavu, kvalitetni čaj, svilene jastučnice, set vinskih čaša, pa čak i domaći keksići u lijepoj kutiji nikada nisu nikome zasmetali, a ni značajno utjecali na način života. A nije li upravo u tome smisao darivanja? Da je od srca se podrazumijeva...